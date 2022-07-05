مصر.. "مستريحة" جديدة تستولي على 6 ملايين دولار

استولت ”مستريحة“ جديدة في محافظة الجيزة المصرية، على أموال بقيمة إجمالية تقدر بـ120 مليون جنيه (6.3 مليون دولار)، حسب وسائل إعلام محلية.

وأمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس النصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بداعي استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات، بصحة الاتهام المنسوب إليها، وذلك بعدما حرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وفق ما ذكر موقع ”اليوم السابع“.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم سيدة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 120 مليون جنيه، وتبين للمباحث، صحة الاتهام واستيلاء السيدة على المبالغ المالية من الضحايا، بعدما أوهمتهم باستثمارها وجني أرباح شهرية.

وشهدت مصر، خلال الفترة الأخيرة، جرائم نصب متنوعة استهدفت أموال البسطاء في ما يعرف إعلاميا بظاهرة ”المستريح“، وبرز من بين القضايا التي اشتهرت مؤخرا ”مستريح أسوان“ الذي جمع الماشية ومدخرات البسطاء في أقصى صعيد مصر، الذي اشتهر إعلاميا بلقب مصطفى البنك.

يشار إلى أن ”المستريح“، هو مصطلح مصري يطلق على اللصوص الذين يستولون على أموال ضخمة من المواطنين، وكان أول ظهور له 2015، نسبة لأحمد المستريح، الذي احتال على المواطنين عبر ملايين الجنيهات.