المحامي فريد الديب يعلن قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب، الثلاثاء، قبوله الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف.

ونقل موقع ”القاهرة 24″، عن المحامي المصري الذي كان محامي الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنه يقبل من حيث المبدأ الدفاع عن محمد عادل.

وأشار المحامي، أن ما هاله بالأمر، على حد تعبيره، هو إفصاح القاضي عن تحويل أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة المفتي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

وكشف المحامي المصري الشهير، في تصريح أدلى به للموقع المحلي، أن من تحدث معه للترافع عن محمد عادل، لا تربطه أي صلة قرابة بمحمد عادل كما لا يعرف أسرته ولا يوجد أي تواصل بينه وبينها.

وأكد أنه لا يكترث للرأي العام وحديث السوشيال ميديا على حد قوله، مشيرا إلى أن كل ما يهمه العدالة، موضحا انه كثيرا ما ترافع في ضقايا كانت ضد اتجاه الرأي العام ولكنها كانت في صلب صحيح القانون.

وانتقد فريد الديب بيان القاضي الذي نطق بحكم الإعدام، مشيرا إلى أن قراره وبيانه جعلاه غير صالح للنظر في الدعوى، على حد قوله.

وأكد أنه لن يتطرق لموضوع الدية الذي كان محامي الدفاع الحالي عن محمد عادل، قد طرحه وأطلق حملة مثيرة للجدل لجمع مبلغ 5 ملايين جنيه، لإنقاذ محمد عادل من عقوبة الإعدام على حد قوله.

قدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد المحامي أحمد مهران بسبب مطالبته بجمع التبرعات لدفع دية الطالبة المقتولة نيرة أشرف، من أجل إنقاذ القاتل محمد عادل.

وأثار محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في قتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة بـ ”طالبة المنصورة“ أمس حالة من الجدل بسبب إطلاقه حملة تبرعات من أجل دفع ”الدية“ لأسرة نيرة، لإنقاذ القاتل من الإعدام.

وجاء في البلاغ المقدم الذي حمل رقم 174555 لسنة 2022، أن أحد المحامين أطلق حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي نصبًا واحتيالًا، موجهًا حملة لجمع دية نيرة أشرف طالبة المنصورة، قائلًا عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: ”الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام إننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج“.

وأضاف المحامي: ”حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل.. حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع.. واختتم قائلًا حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة.. هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه“.

وأكمل المحامي مقدم البلاغ أنه من المعروف أن ما روج له أحد المحامين من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون، لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية التي يدفعها القاتل لأهل القتيل، وإن هذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان بخلاف أن ما دعا إليه ذلك المحامي يمثل تهديدًا صارخًا لدولة القانون، وخوضًا في سير الناس، وأن قانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به، وكذلك حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها.

ورفضت أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها بالجامعة محمد عادل، الحصول على دية لابنتها بمقدار 5 ملايين جنيه، مقابل التنازل عن القضية والعفو عن القاتل.

وكانت شقيقة نيرة قد نشرت، عبر حسابها على ”فيسبوك“، محادثة حول طلب مجهولين دفع دية تتراوح بين 5 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه في مقابل التنازل عن القضية.