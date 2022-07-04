أول ظهور لوالد شيماء جمال.. وهذا ما طلبه

طالبَ والد المذيعة المصرية شيماء جمال، بـ“القِصاص العادل“ من قاتل ابنته زوجِها القاضي أيمن حجاج.

جاء ذلك في أول ظهور لوالد شيماء جمال، خلال تشييع جثمانها إلى مقابر ”مجرى العيون“ بالقاهرة.

وكشف والد شيماء جلال، في تصريحاته لموقع ”مصراوي“، أن ابنته، ”كانت تمارس الرياضات القتالية (الكاراتيه)، وحاصلة على مراكز متقدمة في اللعبة“.

وأضاف ”بنتي بطلة كاراتيه.. ولو كانت تعرف أنه سيقتلها مكنش قدر عليها“، مشيرا إلى أن ”المتهم استعان بصديقه ليتمكن من السيطرة عليها وشل حركتها“.

وكانت النيابة العامة في مصر أعلنت منذ أيام عبر بيان رسمي، تفاصيل بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال، بعد ساعات من القبض على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بارتكاب الجريمة.

وبينت النيابة أن صديق المستشار المتهم والذي قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، كان شريكًا في الجريمة وعلم بها قبل وقوعها، إلى جانب مشاركته في دفن الجثة مقابل مبلغ مالي يحصل عليه من زوج المجني عليها.

وشيع مئات المصريين، يوم الإثنين، جثمان شيماء، إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن سمحت النيابة العامة بدفنها، بعد الحصول على التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها، والتأكد من هويتها.