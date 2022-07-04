الأردن.. شخص يطعن زوجته أمام محكمة في الكرك

ألقت السلطات الأمنية في الأردن القبض على شخص طعن زوجته أمام المحكمة في محافظة الكرك جنوبي البلاد.

ونقل موقع ”عمون“ المحلي عن مصدر أمني قوله إن ”أحد الأشخاص، أقدم ظهر اليوم الإثنين، على طعن زوجته أمام محكمة الكرك الشرعية“.

وبين المصدر أنه ”جرى إسعاف الزوجة، فيما ألقي القبض على الزوج، وفُتح تحقيق في الحادثة“.

ولم تتضح حتى الآن، دوافع الزوج وراء إقدامه على طعن زوجته أمام المحكمة.

وجاءت هذه الواقعة، بينما لا يزال المجتمع الأردني يعيش تحت تأثير صدمة مقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، بالرصاص، داخل حرم جامعتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القاتل الذي فر من الجامعة عقب تنفيذ جريمته، وعند محاصرته في منطقة ”بلعما“ التابعة لمحافظة المفرق، أطلق النار على نفسه، وتوفي لاحقا في المستشفى.