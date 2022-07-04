"ضحية مش مجرم".. وسم "متعاطف" مع قاتل نيرة أشرف يثير جدلا في مصر

لا تزال تداعيات مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، ذبحا على يد زميلها محمد عادل، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الجريمة، ومحاكمة القاتل في محاكمة سريعة وتحويل أوراقه للمفتي تمهيدا لإعدامه.

ووسط موجة الهجوم الكبيرة التي تعرض لها الطالب القاتل، فإن هناك أصواتا اعتبرت أن الطالب ”ضحية“، مستندين إلى ما اعتبروه بأنه ”تأذى نفسيا بسبب القتيلة، وأنها وأسرتها استغلوه“.

كما ألقى آخرون اللوم على المجتمع و“الممارسات الخاطئة بداخله“ وليس على محمد عادل.

ودشن رواد موقع ”تويتر“ وسما بعنوان ”محمد عادل ضحية مش مجرم“، مطالبين بوقف حكم الإعدام بحقه، وهو ما أثار غضب آخرين رفضوا الدفاع عن القاتل.

وتفاعل حساب باسم محمود مع الوسم بالقول: ”من كلام القاضي نفسه، المجتمع السبب، إعلام وظلم لو سرق القوي تركتوه، ولو سرق الضعيف أقمتم عليه الحد، ضحية مش مجرم“.

فيما طالبت ناشطة تدعى ”منوش“، بإعادة محاكمة القاتل، إذ كتبت: ”حق محمد في الدفاع، حق محمد في إعادة الحكم، حق محمد فين من أهلها“.

وأضافت: ”الهاشتاج دا عربي وانجليزي يعني دا أقوى هاشتاج لحد دلوقت خدوه كوبي ونزلوه ف كل حته، يلا كله ينسخ الهاشتاج دا وينزله على كل المواقع“.

في المقابل، هاجم آخرون الحسابات المتعاطفة مع الطالب القاتل، وكتب حساب باسم ساري صلاح: ”عارف حضرتك الناس اللي عاملة الهاشتاج دا ومتعاطفين مع مجرم خطط ودبر ونفذ جريمة قتل بـ3 طعنات ونحر ذبح كدة في الشارع، الناس دي بيقولوا حضرتك إن داعش فكر دخيل على مجتمعنا.. الأشكال دي حضرتك واصلين لدرجة من النطاعة انهم مطلعين قاتل مجرم طعن ودبح ضحية“.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنصورة، قررت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق القاتل محمد عادل، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الـ6 من تموز/ يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وبعد الحكم قررت أسرة الطالبة المغدورة، إقامة عزاء لها، مساء يوم الخميس المقبل 7 يوليو، في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.