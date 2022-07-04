مصر.. العثور على رأس بشرية مفصولة عن جثة بالبحيرة

عثرت السلطات الأمنية في محافظة البحيرة المصرية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، على رأس بشرية دون باقي الجسم، في مركز إيتاي البارود، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “اليوم السابع” المحلي، أن الرأس البشرية التي عثرت عليها السلطات، لشخص مجهول الهوية وتم نقلها إلى مستشفى إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، خلال الساعات الجارية، من جهودها لمعرفة هوية الجثة وضبط مرتكبي الجريمة، وكشف ملابساتها.

ونقلت وسائل الإعلام، أن بداية اكتشاف الرأس، عندما تلقى قسم شرطة إيتاي البرود إخطاراً بعدما بلغ أحد الأهالي الذي رأى الرأس البشرية المفصولة، حيث اتخذت السلطات الإجراءات القانونية.

وشهد الأحد عدة جرائم في مصر، كان من بينها إقدام عامل توصيل طلبات على قتل زميله بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما أقدم صاحب ورشة على قتل جاره الذي يملك محلا لبيع الدواجن، بمنطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد ضربه بآلة حادة بسبب خلاف على وضع قفص دجاج بجوار الورشة المملوكة للجاني.

كما شهد اليوم ذاته ثني طبيب عن محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الـ12 بعد أن أقدم على طعن زوجته بوساطة مشرط جراحي.

ونجحت قوة أمنية رفقة عناصر من الحماية المدنية بالوصول إلى مكان الواقعة قبل إقدام الطبيب على الانتحار، حيث قبضت على الأخير وقدمت الإسعافات للمجني عليها قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.