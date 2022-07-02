الكويت.. فقدان طفل بظروف غامضة بعد أن طرده شقيقه

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن حادثة فقدان مأساوية لطفل لا يتجاوز عمره 7 أعوام منذ عدة أيام في ظروف غامضة، عقب أن طرده شقيقه الأكبر برفقة بقية إخوته الأطفال في ظل غياب الأم ووفاة الأب.

وتم العثور على الأطفال وعددهم 3 باستثناء شقيقهم المفقود، من قبل سيدة كويتية آوتهم في منزلها، وأبلغت الجهات الأمنية عن الحادثة للتصرف والبحث عن الطفل الرابع المفقود.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن ”مواطنة أبلغت أحد المراكز الأمنية في الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات في الشارع بمفردهم وهم في حالة خوف واضحة عليهم“.

وأوضحت السيدة التي آوت الأطفال في منزلها حتى قدوم قوات الأمن، أن ”الأطفال أبلغوها بأن لهم أخًا رابعًا مفقودًا منذ 4 أيام ولا يعرفون عنه شيئًا“.

وأكد المصدر أن ”المعلومات الأولية المتوفرة بشأن هؤلاء الأطفال تشير إلى أن والدهم متوفى، وأن والدتهم وهي كويتية كذلك موجودة في السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها، وأن الأطفال كانوا برفقة شقيقهم ويبلغ من العمر 19 عامًا، وهو من رماهم في الشارع“.

وتم استلام الأطفال من السيدة، حيث قال المصدر إن ”اثنين من الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم فحصهم في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، لافتًا إلى أن وجودهم في إدارة الرعاية سيكون مؤقتًا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات“.

وأضاف أن ”الطفل الثالث وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 3 أعوام، جارٍ تسليمه لوالدته في السجن لترعاه بناءً على طلبها“.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه ”جار استدعاء الشاب المتهم بإلقاء إخوته في الشارع للكشف عن دوافعه، ومعرفة إن كان لديه معلومات تساعد في العثور على شقيقه المفقود“.

وكان الإعلامي خالد عبدالرزاق الحسن قد أشار إلى الحادثة، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وضابطا في وزارة الداخلية للبحث عن الطفل، لافتًا إلى أنه يملك معلومات خطيرة.

وقال الإعلامي الحسن عبر ”تويتر“: ”إلى معالي وزير الداخليه والفريق أنور البرجس، وردتني معلومات عن طفل مفقود منذ ثلاثة أيام بعدما قام أخوهم البالغ من العمر 19 سنة بإلقاء إخوانه الـ4 بالشارع، وقامت سيدة بإيواء 3 منهم والرابع مفقود إلى هذه اللحظة وللموضوع تفاصيل أخطر من ذلك سأتم متحفظًا بها“.

وتفاعل النشطاء مع الحادثة، وأبدوا تعاطفهم مع الأطفال، واستغرابهم من تصرف شقيقهم الأكبر معهم، كما شددوا على ضرورة نشر صورة الطفل ومعلومات عنه وعن مكان سكنه للمساهمة والتطوع في البحث عنه.