تطورات جديدة في جريمة "مذبحة الريف الأوروبي" بمصر

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ“مذبحة الريف الأوروبي“، والتي راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة.

وجاء قرار المحكمة، بعد اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، الذي قال: ”قتلتهم وأخطأت في حقهم“، لتقرر المحكمة رفع الجلسة لاتخاذ قرارها، وتحديد جلسة 6 أغسطس/ آب المقبل، لاستدعاء محام للمتهم.

وكشفت النيابة العامة المصرية، في 29 مايو/ أيار الماضي، تفاصيل جديدة بشأن الجريمة، التي نتج عنها مقتل أسرة مؤلفة من 5 أفراد؛ ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان: ”قررت حبس المتهم بقتل 5 أفراد -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة في قرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًا على ذمة التحقيقات“.

وأضافت: ”تم استجواب المتهم وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال 7 شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة“.

ونفى البيان، ”وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وإحدى ابنتي المجني عليه“.

وقال البيان: ”التحقيقات أظهرت قيام المتهم بطلب الزواج من إحدى الضحايا وتم رفضه، ليقوم بوضع مخدر في أحد المشروبات قاصدًا الاعتداء جنسيًا عليها، إلا أنه نشب خلاف بين المتهم ووالد الفتاة وصل إلى ارتكاب الجريمة“.

وأضاف: ”تلقت النيابة العامة إخطارًا، في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري، بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة في قرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور“.

وقال بيان: ”النيابة العامة كلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هوية مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجني عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر“.

وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأن ”باعثَه عليها هو ضبطه حال شروعه في التعدي على إحدى المجني عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره“.

وادعى المتهم أنه ”خلال ذلك حدثت مشادة بينه وبين المزارع المجني عليه؛ بسبب رفض المجني عليه زواجه من إحدى ابنتيه، فطعنه خلالها بسكين ونحر عنقه، وقتل الباقين خشية افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادثة، حيث ضبطتها النيابة العامة“.