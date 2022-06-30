سكرتيرة عربية تتهم سفيرًا أفريقيًا في الكويت بهتك عرضها

اتهمت سكرتيرة تعمل في إحدى السفارات الأفريقية في الكويت، السفير بخدش حيائها وهتك عرضها، عقب استدراجه لها في مكتبه ضمن السفارة.

وقدمت السكرتيرة، وهي من إحدى الجنسيات العربية، بلاغًا ضد السفير المتهم، عقب أن تمكنت من الفرار منه والخروج من السفارة، وفق ما ذكرته في بلاغها الذي أشارت إليه صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأفادت السكرتيرة في بلاغها إلى أن ”السفير الأفريقي المتهم استدرجها إلى مكتبه وبدر منه تصرف ينطوي على هتك العرض، حيث إنه أمسك يدها واحتضنها قبل أن تتمكن من الإفلات والخروج من السفارة للإبلاغ عنه“.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر أمنية قولها إنه ”تم تسجيل قضية جناية هتك عرض وفق ما رأته النيابة العامة“.

وأضافت أنه ”سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة من النيابة العامة، جهة التحقيق في البلد الخليجي“.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول السفارة المعنية بالواقعة أو هوية السفير المتهم.