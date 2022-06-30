بعد الحكم بإعدام القاتل.. ماذا طلب والد نيرة أشرف من السيسي؟

دعا أشرف غريب والد الطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف التي قتِلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحضور عزاء ابنته.

وقال والد نيرة أشرف في مداخلة تلفزيونية، مساء الأربعاء ”أوجه الدعوة للرئيس السيسي لأخذ عزاء ابنته ابنة مصر“.

وأضاف أنه قرر إقامة عزاء لابنته مساء يوم الخميس في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في مصر، بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام.

وأشاد والدة نيرة أشرف بالقضاء المصري، الذي حكم في القضية بعد مرور 8 أيام فقط من وقوع الجريمة، مؤكدًا ثقته الكاملة في منظومة القضاء في بلاده.

وخلال المداخلة التلفزيونية مع الإعلامي المصري تامر أمين، أهدى صاحب إحدى شركات السياحة في السعودية، والدي نيرة أشرف رحلة عمرة مجانية تحدِّد موعدها الأسرة أنّى شاءت، عقب انتهاء موسم الحج.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنصورة، قررت يوم الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الـ6 من يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.

وهزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.

وكانت النيابة العامة في مصر، نشرت، أمس الأربعاء، مرافعتها في القضية، وذلك خلال صفحتها الرسمية عبر ”فيسبوك“.