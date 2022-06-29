مصري يذبح زوجته في حي "بولاق الدكرور" بالجيزة لسبب "صادم"

أقدم عامل مصري على ذبح زوجته بالسكين بسبب خلافات أسرية، فيما احتجزه أهالي المنطقة داخل المنزل وأبلغوا الشرطة.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بقتل زوج لزوجته بإحدى قرى مركز منية النصر بـ“جرح ذبحي“ في الرقبة، حيث تجمع الأهالي حول المنزل لمنع هروب الزوج.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، ليتبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في دمائها، بينما تم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن الزوج ممدوح أحمد أبوالنور، 50 سنة، ويعمل ”مبيض محارة“، قام بقتل زوجته بجرحها بالرقبة وتدعى صفاء عبده السيد إمام، 33 سنة.

وأوضحت التحريات أن خلافاً نشب بينهما بسبب رغبة الزوجة في أن تذهب لزيارة ابنها المحبوس وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له، ورفض الزوج ذهابها لزيارة ابنها، ومع إصرارها ورغبتها في زيارة نجلها نشبت خلافات فيما بينهما قام على إثرها بقتلها بجرح ذبحي بالرقبة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة بأمر من النيابة العامة.