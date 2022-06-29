شقيق إيمان إرشيد يخرج بمقطع فيديو يدحض "نظرية المؤامرة"

خرج شقيق الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، التي قتلت رميا بالرصاص في حرم جامعة البلقاء التطبيقية بالعاصمة عمان الخميس الماضي، في مقطع فيديو مساء الثلاثاء لينهي جدلا تسبب بإثارته بعد ساعات من إقدام قاتل شقيقته على الانتحار.

وبعد ساعات من إقدام القاتل، عدي حسان، على الانتحار بعد محاصرته من قبل قوات الأمن في منطقة بلعما بمحافظة المفرق مساء الأحد، دار جدل حول صور تم التقاطها للقاتل أثناء العملية الأمنية وبعد انتحاره، أنهاها والد الطالبة إيمان بتأكيده أن الجثة مطابقة للصور التي تم التقاطها للقاتل في حرم الجامعة وقت تنفيذه الجريمة.

وبعد يوم من انتحار القاتل، خرج شخص يدعي بأنه عمه ومقيم خارج الأردن، في مقطع فيديو يشكك فيه بأن يكون عدي حسان هو القاتل دون تقديم أي أدلة على كلامه ودون التأكد من حقيقة صلة قرابته بالجاني.

ورغم الصور التي تم تداولها على نحو واسع للقاتل والتي رصدتها كاميرات المراقبة والتي تطابقت بالفعل مع صوره أثناء عملية محاصرته وانتحاره، إلا أن شائعات ومزاعم غذت ”نظرية المؤامرة“ لا سيما تسريب تسجيل لاتصال دار بين شقيق إيمان إرشيد، محمد نور إرشيد مع شخص ادعى أنه عم القاتل، ومقيم في الضفة الغربية بجنين ويحمل الجنسية الفلسطينية، ادعى فيه الأخير أن قريبه عدي حسان، فقير لا يملك حتى شراء سلاح، محاولا الطعن بكل ما تم التوصل إليه من حقائق دون تقديم أي أدلة.

وحول التسريب الصوتي، قال محمد نور إرشيد بالفيديو الذي ظهر خلاله مساء الثلاثاء، إنه تلقى الكثير من الاتصالات في الأيام التي تلت مقتل شقيقته وصلت حد 3 آلاف اتصال، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من رجل قال له بأنه عم القاتل، موضحا أنه تعاطى مع الاتصال وحاول التجاوب معه كي يحصل منه على أي معلومات بشأن القاتل.

وبين محمد نور إرشيد، أنه لا يعلم أي شيء عن القاتل ولم يسبق له رؤيته، فكان تجاوبه مع الاتصال محاولة لمعرفة أي معلومات بشأن قاتل شقيقته.

وأكد شقيق الطالبة المغدورة، أن الجهات الأمنية قد أطلعته على صور القاتل التي وثقتها كاميرات الجامعة، وهي بالفعل مطابقة لجثة عدي حسان الذي أقدم على الانتحار، مقدما شكره لرجال الأمن على ما قدموه من جهود للقبض على القاتل وملاحقته.

وقال إنه كان يتمنى القبض على القاتل حيا، ولكن هذه هي مشيئة الله.

وبالفيديو ذاته، ظهر والد الطالبة إيمان، للمطالبة بالحق العشائري، موجها رسالة لوزير الداخلية للإيعاز للحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حسب الأصول العشائرية بعد أن تم التعرف على القاتل وعائلته.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، مساء الثلاثاء، مصير جثة عدي حسان، قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، الذي لقي مصرعه فجر الإثنين.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن مصدر أمني قوله، إن ”والد القاتل، تسلم جثته اليوم الثلاثاء، وإنه قام بدفنها وفق الأصول“.

وتوفي قاتل الطالبة إيمان إرسيد، الشاب عدي حسان (36 عامًا)، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس أطلقه على نفسه مساء الأحد، بعد محاصرته من قبل رجال الأمن في مكان اختبائه في إحدى المزارع بمنطقة بلعما بمحافظة المفرق.