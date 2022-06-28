كولومبيا.. مقتل 51 في حريق نشب بعد أحداث شغب بأحد السجون

قال رئيس إدارة السجون الوطنية، يوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 51 نزيلا لقوا حتفهم جراء حريق شب خلال أعمال شغب وقعت في سجن بمدينة تولوا جنوب غرب كولومبيا.

وأضاف الجنرال تيتو كاستيانوس رئيس إدارة السجون والإصلاحيات لإذاعة كاراكول المحلية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء: ”إنه حدث مأساوي وكارثي“.

وقال: ”كانت هناك حالة من الشغب على ما يبدو، وأشعل السجناء النار في بعض الحشايا ليشب حريق هائل“.

وأكد كاستيانوس في وقت لاحق أن عدد القتلى بلغ 51 شخصا، منهم 49 لقوا حتفهم في السجن، وتوفي اثنان بعد نقلهما إلى المستشفى.

وقال للإذاعة: ”للأسف لقي معظم القتلى حتفهم بسبب استنشاق الدخان.. لدينا مصابان تم نقلهما إلى كالي. ويقوم الأطباء الآن بتشخيص حالتهما وننتظر تقريرا“.

وأضاف كاستيانوس أن 24 شخصا يعالجون في المستشفى وقام رجال الإطفاء المحليون بإخماد الحريق.

ويوجد في السجن في المجمل 1267 نزيلا، ويضم المبنى الذي وقع فيه الحريق 180 سجينا.

وكانت كولومبيا قد أفرجت عن بعض السجناء خلال جائحة كورونا بعد مقتل نحو 24 سجينا في احتجاجات في 2020 على تكدس السجون وقلة الخدمات فيها.