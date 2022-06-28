شيماء جمال تحدثت عن قتل الزوجات.. هل تنبأت بمصيرها؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للمذيعة شيماء جمال، التي عثر على جثتها أمس الإثنين، واتهم زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة بقتلها.

ويظهر الفيديو حديث شيماء جمال لمستمعيها، خاصة السيدات، بعدم الاستمرار في العيش مع الزوج حال قيامه بإهانتهن، أو التعدي عليهن.

كما تحدثت شيماء جمال عن قتل الأزواج لزوجاتهم، فيما رآه البعض تنبؤا للمذيعة بطريقة قتلها، إلا أن حديثها كان مغايرًا لما حدث معها، حيث طالبت الزوجة بالهروب من العيش مع الزوج حال اليأس من إصلاحه، أو إحساس الزوجة بالغدر من الزوج وتعرضها للضرب.

ماتت بنفس الطريقة.. مقطع مؤثر للإعلامية المصرية #شيماء_جمال تتحدث عن قتل أزواج لزوجاتهن pic.twitter.com/IgD1Xax17Z — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وقالت المذيعة في الفيديو: ”الستات اللي بتستحمل الضرب والإهانة.. لحد إمتى.. أبوس إيديكم.. الستات اللي بتتعرض لأي عنف.. اهربي بسرعة.. اهربي وفكري في نفسك.. كده كده هتتقتلي.. انفدي بجلدك.. متستنيش يتمنع عنك الأكل… اهربي متستنيش تكوني ضحية قتل زي اللي قبلك“.

واستكملت: ”ليه الراجل يقتل مراته.. ليه وصلنا إنا بقينا ماسكين سكاكين لبعض، ليه نوصل للدرجة دي وذبح بعض.. أنا شفت إن جوزي ده يستحيل العشرة معاه يبقى بالسلامة مهما كانت الضغوط.. نار أهلك ولا جنته“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، أمس الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال في فيلا بمنطقة المنصورية، بعد قرابة 20 يومًا على اختفائها، حيث أدلى بعض المقربين من المستشار المتهم بتفاصيل ما حدث، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وإحالة الجثمان للطب الشرعي.

وأصدر النائب العام، مساء الإثنين، بيانًا تضمن بعض التفاصيل التي جاء فيها: ”مثَلَ أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال تؤكد تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها“.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.