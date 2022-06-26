من هو عدي حسان قاتل إيمان ارشيد؟

كشفت الجهات الأمنية الأردنية اليوم الأحد عن هوية قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد، مؤكدة أن اسمه عدي خالد عبدالله حسان أردني الجنسية من مواليد 23 نوفمبر 1985 ويقيم في الزرقاء الرصيفة.

وانتشرت معلومات سابقة حول عدي حسان قاتل إيمان ارشيد تفيد بأنه طالب في كلية الزرقاء الجامعية في قسم التمريض، وهو ذات التخصص الذي كانت تدرسه القتيلة.

وكان قاتل الطالبة إيمان ارشيد قد حوصر من قبل جهات الأمن بعد تحديد المكان الذي يختبئ به، في منطقة بلعبا بمحافظة المفرق، وحاول الأمن حثه على تسليم نفسه، إلا أنه رفض التفاوض مع رجال الأمن وأطلق النار على نفسه.

وبحسب بيان الأمن العام، أطلق عدي حسان النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن)، وتم نقله لقسم العناية الحثيثة بإحدى المستشفيات، وقد كان فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وأثارت قضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد في الحرم الجامعي بإطلاق النار عليها من جانب عدي خالد حسان حالة عارمة من الغضب في الأوساط الأردنية، وسط مطالبات بالقصاص وتنفيذ حكم الإعدام في القاتل.

وتوعد والد الفتاة إيمان بالقصاص من القاتل في حال وضع يده عليه، وأكد أن على الجهات الأمنية أن تنفذ حكم الإعدام فيه، قبل أن يصل إلى يديه ويقوم بالقصاص منه بنفسه.