الأردن.. قاتل الطالبة إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه

لقي قاتل الطالبة إيمان إرشيد، داخل إحدى الجامعات الخاصة الخميس الماضي، حتفه مساء اليوم الأحد، بعد إطلاق النار على نفسه إثر محاصرته من قبل قوات الأمن.

وكان الأمن العام قال في بيان مقتضب في وقت سابق، أنه تم ”تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه … وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا“.

إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بوفاته متأثرا بإصابته،

وكان الأمن أعلن يوم الجمعة الماضي، تحديد هوية القاتل الذي أثارت جريمته غضبا واسعا في الشارع الأردني، والتي لم يشهدها من قبل.

وقال في بيان نشره عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ آنذاك، إن ”القوات الأمنية حددت هوية قاتل الفتاة، فيما لا يزال البحث عنه جاريًا“.

وذكر البيان أن ”الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستناله يد العدالة“، و“جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه“.

وتابع أن ”أي تصريح بخصوص القضية سيكون بشكل رسمي وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة“.

وفي مقابلة مع ”إرم نيوز“، لم تتمالك والدة الطالبة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد نفسها، وامتزجت كلماتها بالبكاء الحار وهي تروي تفاصيل حول حياة ابنتها ومكانتها في بيت العائلة، كما روت اللحظات الأليمة يوم حادثة القتل.

وشددت والدة إيمان إرشيد في المقابلة على طلب القصاص من القاتل، قائلة: ”بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق“.

وقالت: ”زي ما بنتي ماتت بين صاحباتها بالجامعة، وطخها، ينشنق.. ينطخ طخ.. حق بنتي.. أنا ما عنديش غير بنتين راحت وحدة وظلت وحدة.. أهم شي بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق“.

وأكدت والدة المغدورة عدم علم العائلة بأي تهديد مسبق للمجني عليها: ”والله سرها معها.. والله ما بعرف شي.. ولا عارفين من أي مي نشرب“.

وقالت عن الفاعل باستهجان: ”بدي أعرفه وبدي أعرف ليش ما أجا طلبها.. ما فيه إشي، وما حكتلي بنتي.. بنتي بتخبيش إشي، وصحبة مع إخوانها ومع أبوها، وبتحكيلهم كل إشي.. والله ما بتخبي إشي.. والله ما معنا خبر“.

وتابعت والدة إيمان بالقول: ”لو قالت لي بنتي فيه حدا مهددني بروح بقعدلها جوا المحاضرة“، وتساءلت باكية: ”بخليها لحالها تروح؟“.. ثم استطردت بالإجابة: ”بخليهاش“.