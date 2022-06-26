الأردن.. صاحبا أسبقيات حاولا الاستيلاء على أموال مودعة ببنوك محلية

قضت محكمة أردنية، يوم الأحد، بالحبس لمدة تصل إلى 11 عاما على شخصين من أصحاب الأسبقيات، بعد محاولتهما الاستيلاء على أموال عملاء مودعة لدى بنوك محلية.

وفي تفاصيل القضية، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، فإن ”الهيئة القضائية الثالثة، والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، قررت حبسهما حتى 11 سنة مع الأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ ألفين و600 دينار“.

والقرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبحسب قرار الإدانة، فقد تم ”تجريم المدانين بجرائم التزوير المعنوي، والتزوير المعنوي بالاشتراك، والشروع بالاحتيال، والتزوير بأوراق خاصة، واستعمال مزور بالاشتراك“.

”وقررت المحكمة الحكم على المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات، والحبس سنتين وتغريمه مبلغ 1400 دينار والرسوم“.

كما تم ”تضمينه بالتكافل والتضامن مع المدان الثاني النفقات الإدارية والقضائية عقوبة واجبة النفاذ عن الجرائم التي أدين بها“، بحسب ”بترا“.

أما المتهم الثاني أدين ”بالأشغال المؤقتة لمدة 9 سنوات والحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 1200 دينار وتضمينه بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية مع المُدان الأول“.

وبين قرار التجريم أن ”المدانين هما من ذوي الأسبقيات الجرمية ومن معتادي ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير“.

وأشار إلى أنه ”وقع الاتفاق بينهما على ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير من أجل الاستيلاء على أموال العملاء المودعة بالبنوك أو الأسهم والسندات القابلة للتداول وأرباحها“.

وفي سياق القضية أيضا، قررت المحكمة حل شركة خاصة بعد أن ثبت لها أنها سُجلت بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المحكمة أن ”الشريك الوحيد بها يعاني من مرض عقلي ولم يقم بتسجيلها، وكان تأسيسها لأغراض غير قانونية“.