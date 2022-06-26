الإعدام لخمسيني قتل والد زوج ابنته اتهمته باغتصابها

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لرجل خمسيني أقدم على طعن والد زوج ابنته (حما ابنته) بعد ادعاء ابنة القاتل بالاعتداء الجنسي عليها من قبل والد زوجها.

وفي التفاصيل فإن المغدور هو والد زوج ابنة المتهم، وكانت ابنته في عام 2021 قد غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها المتهم، وادعت بأن المغدور اعتدى عليها جنسيا واغتصبها، بحسب موقع ”رؤيا“.

ولدى علم المتهم، قرر قتل المغدور والانتقام منه، حيث قام بالتوجه إلى منزل المغدور، وكان يحمل معه أداة حادة، ووجد المغدور في حديقة المنزل فقام بمهاجمته وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار فيما تم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف منذ عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 عقوبات، كما برأت المحكمة ابن القاتل من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني.

ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.

ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.