"حلم الشهرة" على مواقع التواصل يقود سعودييْن إلى السجن

أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مواطنيْن، ظهرا في مقطعي فيديو مختلفين، بهدف التباهي وزيادة عدد متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت شرطة وادي جازان، قد أعلنت القبض على مواطن تعمّد وضع عبوة بلاستيكية مموهة، بهدف السخرية وزيادة عدد متابعيه.

وأكدت أنه ”تم إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.

ووثق مقطع فيديو قيام شاب بوضع عبوة بلاستيكية معبأة بالرمل، ولفها بقماش بغرض التضليل، وتركها في الشارع العام، ورصد ردة فعل الناس بغرض السخرية منهم.

وفي واقعة مشابهة، ألقت شرطة منطقة جازان القبض على مواطن آخر تعمّد الاستلقاء وسط شارع عام، بهدف زيادة عدد متابعيه على مواقع التواصل.

وأكد ”الأمن العام“ عبر حساباته على مواقع التواصل أن ”الشاب قام بالاستلقاء وسط شارع عام في محافظة العيدابي، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، ونشر ذلك على مواقع التواصل، لإثارة الجدل“.

وأضاف أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أشخاص في المملكة، ارتكبوا مخالفات في المحتوى على مواقع التواصل، وذلك بهدف حصد الشهرة.

إذ تحظى الجرائم والحوادث والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها أو الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة حثيثة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لا سيما وزارة الداخلية السعودية.

ففي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة 3 شبان بعد قيامهم بالتشارك بتصوير مقاطع فيديو ”تمثيلية“، زعموا فيها تعرّض سيارة أحدهم للاعتداء والسرقة، بهدف كسب متابعين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت شرطة مكة، في حينها، بيانًا رسميًا بشأن الحادثة وفك لغز مقاطع الفيديو، مبينةً أنه ”تم القبض على 3 شبان عقب قيامهم بنشر مقاطع الفيديو وادعائهم بتعرّض سيارة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها“.

وأكدت في بيانها الذي تم نشره عبر حساب الأمن العام السعودي على ”تويتر“، أن الشبان الثلاثة هم مواطنون في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضافت: ”تبين بعد إجراءات الاستدلال الأولية أن ما تعرضت له السيارة من تحطيم وسرقة ”كان مشهدًا تمثيليًا متفقًا عليه بينهم بقصد الترويج لحساباتهم والحصول على مشاهدات“.