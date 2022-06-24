مخبأة بطريقة مبتكرة.. الكويت تضبط 3 ملايين حبة كبتاغون قادمة من تركيا

تمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت من ضبط أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها في مكائن طباعة حرارية من قبل الجمارك الجوية.

وبحسب ما نشرته ”جمارك الكويت“ في موقعها الرسمي، فقد وردت معلومات بوجود شحنة محملة بالكبتاغون قادمة للكويت، من دولة أوروبية.

وأكدت الجمارك أنه تم بالتعاون بين القطاع البحري الجمركي مع الشحن الجوي في مطار الكويت من ضبط كمية كبيرة من المخدرات من حبوب ”الكبتاغون“.

وفي التفاصيل، وردت معلومات عن وجود شحنة قادمة للكويت من دولة أوروبية، عبارة عن 6 مكائن طباعة حرارية، حيث تقدم مستلم البضاعة، وهو عربي الجنسية، وكان يحمل بطاقة مدنية مزورة لاستلامها.

وبعد التدقيق في التفتيش على البضاعة تبين أنها تحتوي على حبوب كبتاغون مخبأة بطريقة سرية جديدة ومبتكرة وذلك داخل التجويف المصنعي للمكائن، قُدّر عددها بأكثر من (3) ملايين حبة.

جمارك الكويت: ضبط اكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون في "مكائن طباعة حرارية" اوربية في الجمرك الجوي التفاصيل :https://t.co/Qk6s72ujio#جمارك_الكويت#الجمرك_الجوي #مطار_الكويت pic.twitter.com/3nhH3j3vag — جمارك الكويت (@customsgovkw) June 23, 2022

وعلى إثر ذلك، تم ضبط المستلم وإحالته إلى مكافحة المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم تكشف جمارك الكويت عن هوية المستلم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن المستلم من الجنسية السورية، وأن البضاعة كانت قادمة من تركيا.

وتقدر قيمة المخدرات المكتشفة داخل مكائن الطباعة الحرارية بنحو 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وكشف تقرير إخباري سابق، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.