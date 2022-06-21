تعليق مبروك عطية على جريمة "طالبة المنصورة" يثير ضجة واسعة

أثار تعليق الداعية والأكاديمي المصري المعروف والمثير للجدل على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، ذبحاً، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، ضجة واسعة وغضباً بين المصريين.

وقال مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر في مقطع مصور ظهر به عبر فيسبوك ملمحاً إلى ما حدث في جريمة طالبة المنصورة نيرة أشرف: ”الله يرحمها، ويجيبله طعنة من فوق سبع سموات وينتقم منه، ويكون في قصاص عادل يبرد نار أمها ووالدها، وإللي راح راح“.

وأضاف: ”لما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، كويس، سيبي المهفهف على الخدود يطير والبسي محزق، هيصطادك إللي ريقه بيجري ويقتلك“.

وأوضح الدكتور مبروك أن ”الفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان ما تغريش، وغض البصر للرجال المحترمة، لو حياتك غالية عليكِ اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك إللي ريقه بيجري ويقتلك“.

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من جهتها، تقدمت رئيسة المركز القومي لحقوق المرأة في مصر، المحامية نهاد أبو القمصان، ببلاغ للنائب العام ضد الأستاذ في جامعة الأزهر مبروك عطية.

وقالت في مقطع فيديو عبر فيسبوك: ”أتقدم ببلاغ إلى النائب العام في مبروك عطية، فيه مواطن يدّعي أنه شيخ طالع للبنات يقول عايزة تصوني نفسك لازم تلبسي خيمة، ولا تهفهفي ولا بتاع، ويبرر بذلك بحادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة بأن هذه أصبحت طبيعة المجتمع المصري“.

وأضافت: ”هذا المدعو يرتكب عددًا من الجرائم منها تعطيل الدستور والقانون، وإذا كانت البنت أو الست مسؤولة عن حماية نفسها، وأنها لازم تلبس خيمة علشان تحمي نفسها من المجرمين المطلوقين في الشوارع إذن لا فيه دستور في البلد ولا قانون“.

وتابعت: ”الجريمة الثانية هي تحريض على العنف، لأنه بيقول إللي مش هتلبس الخيمة تستحق إللي يحصل لها بما في ذلك القتل“.

وأشارت المحامية المصرية إلى أن ”الجريمة الثالثة لها علاقة بجرائم الإنترنت، وإشاعة الإرهاب في المجتمع المصري بنخوف كل البنات والستات“.

واستطردت حديثها بالقول: ”مبروك عطية لو عايز الخيمة يروح يعيش فيها، إحنا مش هنلبس خيمة علشان الدولة المصرية دولة قانون، والنيابة العامة سبق وأصدرت إستراتيجية النيابة العامة، وهذا الخطاب التحريض فيه واضح“.

وختمت قائلة: ”بصفتي رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وبصفتي أم لبنتين مش لابسين الخيمة التي يدعو لها المدعو مبروك عطية أرجو أن أشوف إستراتيجية النيابة في حماية البنات، وأعرف أن النائب العام سيأخذ هذا البلاغ بعين الاعتبار، وأرجو من قناة الـ إم بي سي تبطل التعامل مع هذا الشخص“.

وشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على الداعية مبروك عطية، وتم تدشين وسم بعنوان ”#محاكمه_مبروك_عطيه“، متهمين إياه بالتحريض على القتل.

وقال المغرد ”محمد سيد“ معلقاً: ”للأسف الناس زي مبروك عطية دة صنيعة السوشيال ميديا برضو والضحك على كلامه وكدة اللي وصله يقول الكلام القميء اللي سمعته من شوية منه بعد حادث مأساوي بشع راح ضحيته بنت بلا أي ذنب“.

بدوره قال المغرد ”أحمد فتحي“ من جهته: ” الهري دا ملوش اي تلاتين لازمه خالص ومبروك عطيه يصرخ براحته لان رائيه ولا يهم حد هو لا مفتي ولا شيخ ازهر ولا هو صاحب منصب في الدوله مجرد واحد ليه وجهة نظر ودا مش وقتها اساساً والناس على اخرها ارحمونا بقى من الهري وربنا ينتقم من اي حد يكون سبب في قتل روح بريئه“.

وعلق حساب باسم ”ابوخالد“ على ما خرج به الداعية المصري قائلاً: ”كلام مبروك عطية لم يصرح به نبي ولارسول ولم يهددوا قومهم بان لم تلبس حجاب يهدر دمها“.

في المقابل، كان هناك مدافعون عن الداعية المصري، حيث رأى مناهضون لحملة الهجوم أن مبروك عطية لم يرتكب خطأ بالتحريض على الحجاب والدعوة إليه.

وقالت مغردة باسم ”سلامة عزالدين“ في هذا الاتجاه: ”ليه شايفين أن الشيخ بيحرض على قتل المتبرجات ليه عميتوا عن أنه بيحرض على الحجاب وبيدعوا الي فرض الله وبيحاول يصون البنات بما أمر الله به واصلا ربنا محرمش حاجه الا لهدف وحكمه والتبرج سبب مباشر في أذية النساء باشكال مختلفه“.