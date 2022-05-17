صحيفة عبرية: الإمارات تؤجل النظر في حكم إعدام إسرائيلية

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن محكمة إماراتية قررت تأجيل النظر في حكم الإعدام الصادر بحق سيدة إسرائيلية تُدعى فداء كيوان، التي صدر الحكم ضدها، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر ”الكوكايين“.

وأوضحت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أن ”القرار صدر بموجب قانون الاستئناف في محكمة أبوظبي الاتحادية، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع عن كيوان“.

وحسب ”يديعوت أحرونوت“، فإن ”المحامي فند أمام المحكمة تهم الاتجار وحيازة المخدرات بموجب حكم الإعدام السابق الصادر بحق كيوان بهذه التهم“، مبينة أنه من المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في دائرة استئناف أبو ظبي الاتحادية الأولى، نهاية مايو/أيار الجاري.

وفي الخامس من أبريل/نيسان الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن القضاء الإماراتي أصدر حكما بالإعدام بحق سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر ”الكوكايين“.

وأوضحت القناة العبرية، أن السيدة الإسرائيلية ذات الأصول العربية من سكان مدينة حيفا، شمال إسرائيل، وقد كانت تقطن في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، متابعةً: ”المحكمة الإماراتية أصدرت الحكم بالإعدام شنقا على المواطنة الإسرائيلية“، مشيرة أن هذا الحكم ”نادر“.

وفي حينه، قالت عائلة المواطنة الإسرائيلية للقناة العبرية، إن ”فداء لم تكن ضالعة في الاتجار بالمخدرات، ولم يكن لها أي علم بوجود المخدرات في الشقة التي كانت تقطن فيها“، مؤكدة أن ابنتها تم توريطها في القضية من جانب أشخاص آخرين.

وفي وقت سابق، قالت ”يديعوت“، إن ”الحكم الصادر بحق السيدة الإسرائيلية فداء كيوان مكتوب في 20 صفحة، ويتضمن أدلة حصل عليها الادعاء في الإمارات“، مشيرة إلى أن الشهادة التي أدت إلى إدانة كيوان تتمثل في توثيق بيعها المخدرات إلى عميل سري وتلقي الأموال منه.

وأوضحت أن ”السلطات الإسرائيلية فوجئت بحكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان“، مشيرة إلى أنه تم نقل التعامل مع القضية من إمارة دبي إلى أبوظبي؛ وذلك لأنها ”جريمة فيدرالية خطيرة“.

وأشارت إلى أنه إلى جانب السيدة الإسرائيلية حكم بالإعدام أيضًا على باكستانيين اثنين اعتقلا في إطار التحقيق بالقضية نفسها، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون الإجراءات القانونية في قضية كيوان ”طويلة“.

وأكدت الصحيفة أن ”كيوان معنية بطلب إسرائيل من الإمارات العفو عنها“، موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لها خلال المحادثات معها أن هذا الأمر لن يكون ممكنًا قبل صدور حكم نهائي في القضية.