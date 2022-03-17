الإمارات.. فتاة تجر والدتها للمحكمة بسبب "مهرها"

رفضت محكمة العين في الإمارات دعوى أقامتها فتاة ضد والدتها وامرأة أخرى، بعد اتهامها لهما بسرقة مهرها البالغ قيمته 60 ألف درهم (16,200 دولار).

وطالبت الفتاة في دعواها بإلزام والدتها والمرأة بسداد قيمة مهرها، أو تسليمها مشغولات ذهبية بالقيمة ذاتها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، رفضت المحكمة دعوى الفتاة، وألزمتها بمصروفاتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة متزوجة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام والدتها وسيدة أخرى رد قيمة مهرها، البالغ 60 ألف درهم، أو تسليمها مشغولات ذهبية بقيمة تعادل المبلغ.

وأوضحت المدعية أن زوجها سلم مهرها إلى والدتها (المدعى عليها الأولى)، على دفعتين، الأولى 20 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم.

وقالت إنها عندما طالبت والدتها بالمهر، أكدت لها أنها اشترت ذهبا بالمبلغ المعني، وسلمته للمرأة الأخرى.

وخلال نظر الدعوى، قدم محامي الابنة، مذكرة أكد فيها طلباتها السابقة، واحتياطيا مخاطبة لجنة التوجيه الأسري لضم أحد الملفات، لتفريغ المحادثات المرئية التي تمت بين الابنة وأمها، وعلى سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما، فيما عرضت المحكمة الصلح على الأطراف، وطلبت أجلًا للتسوية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى، أن الابنة تمسكت بطلب إثبات مطالبتها الماثلة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليهما، فوجهت المحكمة إليهما اليمين الحاسمة، وبالجلسة ذاتها أبدى المدعى عليهما استعدادهما لحلف اليمين الموجهة من المدعية، وحلفت المدعى عليها الأولى بعدم وجود بذمتها أي مبالغ لمصلحة ابنتها، كما حلفت المدعى عليها الثانية، بأن ذمتها غير مشغولة للمدعية بأي مبالغ، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمتهما لمصلحة المدعية بالمبلغ المطالب به والذهب المتعلق به، ومن ثم تكون المدعية أخفقت في إثبات مطالبتها؛ ما يتعين على القضاء رفض الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.