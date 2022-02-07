مصر.. كشف تفاصيل مقتل مراسل تلفزيوني يوناني في القاهرة

كشفت السلطات المصرية، الاثنين، عن تفاصيل العثور على جثة قتيل داخل شقته في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من جيران القتيل يفيد بوجود رائحة كريهة منبعثة من منزل شخص أجنبي يقيم بدائرة القسم، وبانتقال قوة أمنية من القسم إلى المكان، عثروا على جثة القتيل داخل الشقة، وبجسده عدة طعنات في أماكن متفرقة، لتقوم القوة الأمنية بإبلاغ النيابة العامة التي حضرت إلى مكان الحادث.

وتبين للنيابة بعد فحص محتويات الشقة أن القتيل يحمل الجنسية اليونانية، ويعمل مراسلا لإحدى القنوات القبرصية في مصر، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس النادي اليوناني، ويدعى نيكوس كاتسيكاس.

وطالبت النيابة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة بسرعة التحريات والبحث لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على القاتل في أسرع وقت.

وكشف فريق البحث الجنائي عن تفاصيل الحادث، حيث تبين أن القاتل هو عامل توصيل الطلبات للمنازل ”ديليفري“، نشأت علاقة صداقة بينه وبين المجني عليه قبل أسبوع من الحادث، وقاما بتبادل أرقام الهاتف، وكانا على تواصل ببعضهما.

وأضافت تحريات النيابة أنه في يوم الحادث ذهب الجاني إلى منزل القتيل، ومارس معه الشذوذ الجنسي، ثم قام بطعنه بسكين في أماكن متفرقة بالجسد، ليقوم بعدها بسرقة محتويات الشقة والفرار منها.

وألقت المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على الجاني بعد التوصل إلى مكان تواجده، وأخذ الإذن من النيابة العامة، وبمواجهته بالاتهامات اعترف بارتكاب الجريمة، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

بدورها، قامت النيابة باستدعاء مندوب من السفارة اليونانية في القاهرة لاستلام الجثمان، بعد تشريحه من قبل الطب الشرعي المصري.