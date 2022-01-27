سعوديون يطلقون حملة مقاطعة لـ"شاي خدير" بعد مشاركة "فاشينيستات" بالترويج

أطلق سعوديون حملة مقاطعة لـ“شاهي خدير“، بعد إعلان ترويجي لصاحب المنتج خالد الدواس، اعتبروه ”مسيئا“ للتقاليد في المملكة.

وجاءت الحملة والانتقادات عقب مقاطع فيديو وثقتها ”فاشينيستات“ عبر حساباتهن في ”سناب شات“، إثر دعوتهن للترويج لـ“شاي خدير“ ضمن فعاليات شتاء خدير 2022 في القصيم، ومشاركتهن في رقصة ”العرضة“ الشعبية، التي تعد حكرا على الرجال.

وتوجهت الفاشينيستات، اللواتي وثقن تفاصيل رحلتهن إلى فعاليات ”شتاء خدير“، في باص مخصص لهن، إذ ظهرن متحمسات محتفلات وهن في طريقهن في الرحلة.

وكان من بين شهيرات مواقع التواصل المدعوات، مروج الرحيلي، وعبير عبدالله، ورهف القحطاني، وخولة الرقيبة، ولطيفة التركي، ومنيرة اليوسف، وليلى إسكندر.

وظهرت الفاشينيستات وهن يروجن لمختلف فعاليات ”شتاء خدير“، إلا أن الحملة الترويجية لـ“شاهي خدير“، ومشاركتهنّ في العرضة إلى جانب رجال، أثارت انتقادات واستنكارا من قبل متابعي مواقع التواصل.

واعتبروا أن الترويج ”مسيء“ لـ“العرضة“ والتقاليد، وأنه سقطة لصاحب الشركة، خالد الدواس.

كما عبر المشهور أبو بجاد الهارف عن انزعاجه من مشاركة الفاشينيستات في الحملة الترويجية، مؤكدا أن دعوة وصلته للمشاركة في الترويج، إلا أنه اعتذر عنها، لوجود مشهورات فيها.

واستنكر المغرد سعد بن صوفان العمري عبر ”تويتر“، أسلوب الدعاية: “ هل انعدمت كل الطرق والوسائل للإعلان إلا بهذه الطريقة التي أرى فيها استهتاراً وإهانة لعلم الدولة وللعرضة السعودية التي يتفاخر هذا الشعب وقادته بأدائها في المناسبات وحمل السيوف والتمايل بها على أنغام ضرب الدفوف وألحان الشعراء.. أعتقد تحتاج مساءلة“.

كما أكد عبد الله العويد، أن مشاركة ”فاشينيستات“ بالعرضة، إهانة لتقاليد السعوديين: ”والله إنها إهانة بحق الشعب السعودي.. هذي العرضة تعرف وش العرضة كانت ما تلعب إلا بعد الحرب وقص الرقاب، لكن ما أقول إلا يجب أن يتخذ فيه إجراء لإهانته للفلكلور الشعبي (العرضة السعودية عرضة الحرب)“.

وهاجم علي القحطاني صاحب ”شاهي خدير“، مؤكدا مقاطعته لمنتجاته: ”تمت المقاطعة وخله يشربه لحاله عقب المناظر اللي شفناها كمية لخبطث مو طبيعية حتى العرضة لعبوها بطريقة مخزية من متى العنصر النسائي موجود بالعرضة السعودية؟“.

ورأى المغرد علي العلي، أن طريقة الإعلان كانت سقطة تسويقية لصاحبه: ”سقطة تسويقية غريبة من خالد الدواس ماهو هذا الانفتاح منتجك رائع وأفضل شاهي مايحتاج الى هذا التسويق الغريب كنت ماشي صح في البداية وان شاء الله تعودون“.

ولم يصدر أي تعليق من قبل صاحب المنتج، خالد الدواس، إلى حد اللحظة، على الانتقادات التي طالته.