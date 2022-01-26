السعودية.. القبض على الشاعر محمد ابن الشايب بعد ادعائه "النبوة"

ألقت الجهات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن قالت إنه ”في حالة غير طبيعية“، وذلك بعد خروجه في مقطع فيديو وادعائه النبوة، متلفظًا بـ ”ألفاظ نابية“.

ونقلًا عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن ”الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن بعد خروجه في مقطع فيديو وادعائه النبوة واستخدامه ألفاظًا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة“.

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كما ”صدم المتهم عددًا من المركبات في طريق عام، مهدّدًا المارة بسلاح أبيض، وتبين بعد اتخاذ الإجراءات أنه بحالة غير طبيعية“، وفقاً للشرطة.

كما أكد المتحدث الإعلامي أنه ”جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالته للنيابة العامة“.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض. pic.twitter.com/SaJNkuNsQd — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022

وفيما لم تُكشف عن هوية الشخص المعني، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للشخص المعني، والذي يعود للشاعر محمد ذيب ابن الشايب.

وخرج الشاعر محمد ابن الشايب في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ يتلفظ فيها بألفاظ نابية، ويقول إنه ”على الوعد وإنه الرسول محمد“.

وقال لاحقاً: ”(..) أشهِد رب العالمين إني رسولك وعبدك (..) وأنت على ذلك شهيد“.

وظهر في مقطع الفيديو رجل أمن وهو يحاول إثناء ابن الشايب عن تصرفاته، إلا أن الشاعر السعودي لم يأبه بذلك.

بدورهم، أكد مغردون في موقع ”تويتر“ أن ”الشاعر ابن الشايب مدّعي النبوة يعاني حالة غير طبيعية“، مرجحين أنه ”يعاني مرضا نفسيا“.

وعبروا عن صدمتهم من ”التحول“ في شخصية الشاعر ابن الشايب، لافتين إلى أنه ”كان شخصا متزنا، قبل نشر الفيديو المعني“، ورجح بعضهم تعرضه لـ“سحر“ ما.

وعلق مغرد يدعى ”أبو عبد العزيز“ عبر موقع ”تويتر“: ”اسأل الله أن يشفيه ويعافيه، أتمنى عدم التشمت أو عدم الإفتاء، الطيّب فيكم يدعيله“.

وتساءلت مغردة تحمل اسم ”قمر“ عن سبب التغير في شخصية ابن الشايب ”الله يشفيه وش اللي وصله لهذي الحاله يارب تعين على هالدنيا“.

بدوره، قال ”نصر السعدون“: ”اللي شفناه من #محمد_ابن_الشايب اللي طلع في هالمقطع وتكلم هالكلام السيئ والكل متأكد ان الرجال مو بعقله او تعبان ، لكن لابد انه ينمسك ويتحاسب ورجال امننا ماقصروا بحقه وتم القبض عليه“.

ورجح متابع تعرض الشاعر ابن الشايب للسحر ”على الأرجح أنه مسحور، لأن الرجال أعرفه وأتابعه من زمان وكان طيّبا ولا به شيء الله يشفيه و يعافيه“.

وكان محمد ابن الشايب ينشر مقاطع شعر على قناته في ”يوتيوب“، كان آخرها قبل نحو 9 أشهر، قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ ويخرج في مقاطع في ”سناب شات“ مدعيا النبوة، ويتصرف بشكل مريب.

كما كانت آخر تغريدات الشاعر ابن الشايب في نهاية عام 2020، وذلك بعد وفاة والده وإعلانه ذلك عبر حسابه.