طهران تستعيد "أكبر محتال اقتصادي" بعد اعتقاله في روسيا

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، عن استعادة من وصفه بـ“أكبر محتال“ إلى طهران، بعد اعتقاله في العاصمة الروسية موسكو، عبر التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وقالت قناة ”خبر“ الإيرانية، إن ”أكبر محتال اقتصادي جرى اعتقاله في موسكو واستعادته، حيث وصل مساء اليوم إلى مطار الخميني الدولي في طهران“، دون الكشف عن هويته.

وأشارت القناة إلى أن ”الشخص المعتقل والمتهم بالاحتيال، فر من إيران في العام الماضي، بعد تهريب (400 مليون دولار)“.

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”هذا الشخص شكل عصابة مكونة من 16 شخصا، وأنشأ شركات وهمية للاحتيال على الناس ورجال الأعمال والصرافة، وفر من البلاد وبحوزته 12 ألف مليار تومان (400 مليون دولار)“.

وأضافت في تقرير لها عبر موقعها الرسمي: إن ”الشخص تمت مطاردته من قبل الإنتربول والقضاء الإيراني، وجرى اعتقاله في روسيا واستعادته من موسكو إلى طهران“.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل واسع في عدد من المدن الإيرانية، أنشطة لشركات وهمية اقتصادية يديرها عدد من الإيرانيين، تقوم بترغيب الناس على دفع أموالهم إليها بعقود غير رسمية مقابل تقديم أرباح كبيرة بالعملات الأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي.

وكانت واحدة من أكبر هذه الشركات تسمى ”unique finance“، وهي شركة استغلت اسم شركة سويسرية تعمل في مجال العملات الرقمية، حيث ادعى العاملون فيها، أنها وسعت نشاطها داخل 19 محافظة إيرانية، وفق تقارير رسمية.

ووفقا للتقارير، بدأت الشركة عملها في إيران بين عامي 2016 و 2018، مستغلة اسم شركة سويسرية معروفة في مجال البورصة والأوراق المالية دون أي صلة حقيقية بها، وادعت أن لديها مكاتب في دول إقليمية أخرى.

وقامت بتجنيد أعضاء في جميع أنحاء إيران بطريقة المخططات الهرمية، ووعدت بدفع أرباح بعد استثمار أولي قدره 1000 دولار وتجنيد ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كمستثمرين جدد.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، اعتقال أكثر من 150 رئيسا وقياديا يعملون في هذه الشركة بعدد من المحافظات.

وذكرت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، في وقت سابق، أن بعض عناصر هذه الشركة الوهمية لا يزالون ينشطون في بعض المحافظات، مثل أصفهان ويزد وطهران وخراسان الشمالية وخراسان رضوي وأردبيل والبرز.