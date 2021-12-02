مقتل زوجة "عرّاب الموسيقى السوداء" خلال عملية سطو في بيفرلي هيلز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتِلت زوجة أحد أقطاب صناعة التسجيلات في الولايات المتحدة الملقب ”عرّاب الموسيقى السوداء“ الأربعاء، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في حي راقٍ من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع ”تي إم زي“ المتخصص في أخبار المشاهير، أن جاكلين أفانت (81 عاما) قتِلت برصاص لص أطلق النار _أيضا_ على حارس.

والضحية هي زوجة كلارنس أفانت، وهو وجه بارز في صناعة التسجيلات، حظي أداؤه المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي زي وبي بي ديدي وبيبي فيس وحتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أمريكية سابقة، وهي متزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة ”نتفليكس“ تيد ساراندوس.

وأشار ”تي إم زي“ إلى أن عملية السطو نفذها لص واحد أو أكثر دخل/دخلوا عنوة ليلة الأربعاء منزل أفانت حيث وقعت الجريمة.

وأشارت شرطة بيفرلي هيلز، إلى أن وحداتها وصلت بُعيد الساعة الثانية فجرا إلى موقع الجريمة و“عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري“.

وأضاف البيان ”لم يكن المشتبه فيه أو المشتبه فيهم في المكان. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية الى مستشفى محلي، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة“.

أما الزوج كلارنس أفانت (90 عاما) فلم يصب بأذى.

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة مقطع فيديو لسطو مسلح وسرقة متجر لبيع المجوهرات فى أقل من 60 ثانية، على غرار المشاهد السينمائية فى أفلام هوليوود.

ووفقا لما نشرته شبكة ”اى بى سى نيوز“، فإن مَحلا لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية يقع في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا شهد أسرع وأغرب عملية سطو في تاريخ الولاية.

وأكدت أن اللصوص سرقوا كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وظهر اللصوص في كاميرات المراقبة المثبتة في أعلى المتجر من الداخل وهم يقومون بعملية السطو والسرقة والتي لم تتجاوز الدقيقة الواحدة ولاذوا بالفرار سريعا.

وفي تعليقاتهم على الفيديو، أعرب رواد التواصل الاجتماعي عن ذهولهم للسرعة التي نفذ بها المجرمون عمليتهم والفرار دون القبض عليهم.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية تسلمت تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث وتقوم بعمليات بحث مكثفة حاليا في كاليفورنيا للقبض على المتهمين.