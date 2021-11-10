الكويت.. القبض على مصريين انتحلا صفة طبيبي تجميل ومارسا العمل بعيادة كبرى

ألقى رجال المباحث في الكويت، القبض على مقيمين مصريين، انتحلا صفة طبيبي تجميل، وقاما بإجراء عمليات تجميل لأشخاص بطريقة غير قانونية، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عنها.

وتم ضبط المقيمين وإحالتهما إلى الإدارة العامة للتحقيقات وحجزهما على ذمة القضية، كما تم القبض على 5 خادمات هاربات يعملن في العيادة.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية عن بعض التفاصيل بشأن المتهمين، مبينا أن ”الوافدين اتخذا من عيادة تجميل كبرى بمنطقة حولي مكانا لممارسة عملهما المخالف للقانون بإجراء عمليات تجميلية للراغبين بذلك من كلا الجنسين“.

#طبيبان_مزيفان في قبضة مباحث الإقامة • مصريان أحدهما #مُدرس.. والأخر مخالف للإقامة منذ 4 سنوات • أجريا عدة #عمليات تجميلية في عيادة كبرى بحولي.. وعملية المداهمة تمت فجراً • ضبط 5 خادمات هاربات من كفلائهن.. يعملن كممرضات في العيادة https://t.co/QqEIJpRj8A — القبس (@alqabas) November 10, 2021

وأوضح المصدر الأمني أن ”أحد المتهمين يعمل مدرسا، أما الآخر فهو مخالف لقانون الإقامة منذ 4 سنوات“.

وأشار المصدر إلى بداية اكتشاف القضية، عقب أن أبلغت إحدى المواطنات عن هروب خادمتها، ليتبين بعد البحث والتحري أنها لجأت إلى إحدى عيادات التجميل للاختباء والعمل بها.

وأضاف أنه وبعد مراقبة العيادة من قبل رجال المباحث تم اكتشاف أمر المصريين، ليتبين أن نشاط العيادة الكبرى مخالف وغير قانوني.

وذكر المصدر ”أنه تبين أن هذين الطبيبين مزيفان ولا يحملان شهادات جامعية خاصة بدراسة الطب، وأنهما أجريا بضع عمليات تجميلية لعدة أشخاص من الجنسين، ليتم على إثر ذلك ضبطهما مع الأدوات المستخدمة في إجراء تلك العمليات“.

ويعيش في الكويت 4 ملايين و800 ألف شخص، 70 في المئة منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في البلد الخليجي.

وسبق أن اكتشفت الجهات المختصة حالات انتحال صفة وتزوير جنسية أو شهادات علمية، وبينهم منتحلو صفة أطباء، ومنها حادثة انتحال وافد مصري يعمل مندوبا لإحدى الشركات صفة طبيب ومزاولته لعمليات التجميل داخل إحدى الشقق في منطقة حولي بأسعار منخفضة في حادثة اكتُشفت قبل عامين.

وتم اكتشاف أمر هذا الوافد آنذاك بعد إثارته لشكوك رجال المباحث بسبب إعلان تجاري عن أسعار العمليات التجميلية التي يجريها والتعريف عن نفسه بأنه طبيب متخصص بالتجميل، ليتم التحري عنه والتعرف على الشقة التي يجري فيها العمليات، حيث تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالعمليات التجميلية بقصد الكسب المادي.