رابع وفاة بشبهة جنائية خلال 48 ساعة في الكويت

سجلت دولة الكويت، اليوم الأحد، حادثة وفاة جديدة تدور حولها شبهة جنائية، لتعد رابع وفاة تُثار بشأنها الشكوك بأن تكون ناتجة عن جريمة خلال 48 ساعة.

ووقعت الحادثة الجديدة في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن يفيد بوفاة شقيقه البالغ من العمر 43 عاما داخل غرفته.

ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن رجال الأمن رصدوا على جثة الشاب عقب انتقالهم إلى منزله آثار دماء، ليتم تسجيل قضية بشبهة جنائية.

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية خبر هذه الحادثة، وسط تفاعل كبير من قبل النشطاء الذين عبروا عن تخوفهم من زيادة جرائم القتل في البلد الخليجي في الآونة الأخيرة، وطالبوا بتشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم.

وكانت محافظة حولي قد سجلت يومي الجمعة والسبت، ثلاث وفيات سُجلت بشأنها قضية شبهة جنائية، أولها عثور الأجهزة الأمنية يوم الجمعة، على جثة مواطن داخل سيارته وقد توفي منذ أكثر من ثلاثة أيام، وتم رفع جثته وبدأ رجال الأمن في تحرياتهم، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية حول الوفاة.

عاجل | وفاة مواطن في رابع قضية تسجل كشبهة جنائية خلال أقل من 48 ساعة https://t.co/ejLsnL6iPb pic.twitter.com/070Njwenou — الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 5, 2021

كما أشارت وسائل إعلام، يوم أمس السبت، إلى وفاة مواطن في العقد الرابع من عمره ومواطنة شابة، داخل شقة بمنطقة الشعب البحري، وسط شكوك بأن تكون الوفاة ناتجة عن جريمة.

واكتشف رجال الأمن والأدلة الجنائية عقب انتقالهم إلى الشقة، وجود آثار كدمات على رأس المواطن، فيما تتحرى المباحث عن أسباب الوفاة لتسجيل قضية.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم منم الوافدين، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللتها جرائم قتل واعتداء عنيف، لاسيما في الأسبوعين الأخيرين اللذين سجلا عدة جرائم قتل، آخرها قتل شاب ”بدون“ لشقيقته بعد استنجادها بالأجهزة الأمنية.

وأقر المتهم بقتل شقيقته في منطقة تيماء بارتكاب الجريمة ”انتقاما منها“ بعد إبلاغها رجال الأمن عن احتجازه لها.

وقال إنه ”فوجئ بوجود دورية أمنية أسفل منزله، ثم علم أن الدورية حضرت بموجب بلاغ من شقيقته“، مضيفا أن ”هذا أخرجه عن شعوره“، فوجد نفسه يقدم على نحر شقيقته، بحسب ما كشف عنه مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“.

وانتشرت في الإعلام الكويتي تفاصيل جريمة قاتل شقيقته، والتي تأتي عقب أقل من 24 ساعة على حادثة قتل مواطن بمنطقة تيماء على يد عسكري في قطاع الأمن العام، عقب اشتباك بينهما ومحاولة المقتول السيطرة على سلاح العسكري.

وكشف تقرير إخباري، في تموز/ يوليو الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تعاطيها أو ترويجها.