دبي.. "مخالفة مرورية" تعيد لشرطي وثائقه بعد 4 سنوات من فقدانها

تمكن شرطي خليجي في دبي في دولة الإمارات من استعادة وثائقه الشخصية بعد أن فقدها قبل 4 سنوات، وذلك بمحض الصدفة.

وفقد شرطي في العشرينات من عمره محفظته، قبل نحو 4 سنوات، والتي كانت تحتوي في ذلك الوقت على هويته الشخصية ورخصة قيادة، لكنه لم يتذكر أين فقدها، فسارع إلى فتح بلاغ في فقدانها بتاريخ أغسطس/ آب من عام 2016، ثم قام بعدها باستخراج بطاقة رخصة قيادة بديلة، لينسى بعدها حادثة الفقدان ورخصته القديمة.

لكن الشرطي فوجئ بعد 4 سنوات من واقعة فقدانه محفظته، بظهور رخصته مع أحد الأشخاص، بعد أن ألقى رجال الشرطة القبض عليه، لارتكابه مخالفات وجرائم عدة في الوقت عينه.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، وبحسب ما كشفته النيابة العامة في دبي، قال شرطي المرور الذي ضبط الواقعة، إنه كان على رأس عمله في منطقة البرشاء، حين رصد مركبة من نوع ”ميني كوبر“، وتبين من خلال التدقيق عليها عبر النظام الذكي أنها منتهية الترخيص، فاستوقفها وأخبر سائقها أنه سيقوم بحجزها.

وأضاف أن السيارة كان يقودها موظف خليجي في العقد الرابع من عمره، إذ بعد أن أبلغه أنه سيتم حجزها، طلب منه رخصة القيادة وملكية المركبة، فقام الأخير بتسليمه الملكية ورخصة قيادة (تحمل اسم الشرطي الذي فقدها قبل 4 سنوات)، ثم حاول التنصل بالادعاء أن السيارة ليست له وإنما لصديقه، لكن الشرطي أصر على تطبيق القانون واستلام المركبة لحجزها وفق الإجراءات المتبعة.

وتابع شرطي المرور أنه ما إن استدعى شاحنة القطر، وذلك لنقل السيارة إلى ساحة الحجز، وطلب من قائدها أن ينقل الأغراض التي فيها، استعدادا لحجزها، حتى بدت عليه علامات الارتباك والخوف، ليقرر الاعتراف طواعية بأنه يحوز مشروبات كحولية خبأها في الصندوق الخلفي في السيارة، وإثر ذلك تمت معاينة السيارة، ثم اصطحاب قائدها إلى مركز الشرطة.

وفي مركز الشرطة، أقرّ قائد السيارة باسمه الحقيقي، وأن الاسم المذكور في رخصة القيادة ليس اسمه، كما كان يظن الشرطي وقت معاينة الرخصة، مدعيا أنه استخرج الرخصة على سبيل الخطأ، لكن شرطي المرور الذي أوقفه أكد أن المتهم تعمّد أن يسلمه رخصة شخص آخر، وكان على علم تام بذلك، لأنه كان يناديه بالاسم الموجود في الرخصة ويرد عليه بشكل طبيعي، وحينذاك أفصح قائد السيارة عن اسمه الحقيقي، ليتبين أنه قد تعمد إخفاء هويته الحقيقية بهدف التغطية على استخدامه رخصة قيادة باسم الغير.

من جهته، قال صاحب الرخصة (ضابط الشرطة) إنه فقد محفظته قبل أربعة أعوام وحرر بلاغ فقدان واستخرج رخصة قيادة جديدة، مؤكدا أنه ليس على معرفة سابقة بالمتهم.

فيما تم توجيه تهمة لقائد المركبة الخليجي باستعمال محرر رسمي باسم الغير وانتحال شخصيته.