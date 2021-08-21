محكمة إماراتية تغرم شخصا بـ1300 درهم بسبب تراجعه عن بيع كلب

قضت محكمة إماراتية بإلزام أحد الأشخاص بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة درهم إماراتي (353 دولار أمريكي)؛ بسبب امتناعه عن تنفيذ عملية بيع كلب يعود له، للشاب الذي لجأ للمحكمة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وفي التفاصيل، قام شاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية في الإمارات، طالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ ألف درهم إماراتي، إضافة إلى خمسمائة درهم كتعويض مالي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مؤكدا أنه قام بشراء كلب من المشكو ضده، وحول له مبلغ ألف درهم.

وتأتي الدعوى القضائية نتيجة لامتناع المشكو ضده عن تسليم الكلب للشاكي، بعدما تفاوضا على عملية البيع خلال محادثات عبر تطبيق ”واتس آب“، حيث تم دفع مبلغ الألف درهم كجزء من ثمن الكلب.

وبناء على الشكوى المقدمة من الشاب، قضت محكمة أبوظبي بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي للشاكي مبلغ ألف وثلاثمائة درهم كتعويض، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى القضائية، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية، اليوم السبت.

وقدم الشاب لهيئة المحكمة سندا لدعواه المرفوعة، عبارة عن صور محادثات عبر تطبيق ”واتس آب“ وصورة إيداع مبلغ ألف درهم في حساب المشكو ضده.

وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي ولم يحضر المشكو ضده، بالرغم من إبلاغه ليدفع بأي دفاع في الدعوى أو ينازع في سبب إيداع المبلغ أو المراسلات المرفقة، وفقا للصحيفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وفقا للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية، فإن الدائن عليه أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي قد قدم ما يفيد إيداعه لمبلغ ألف درهم في حساب المشكو ضده، وكان الثابت من المراسلات المرفقة أن هناك تفاوضا على شراء كلب.

واستخلصت المحكمة خطأ المشكو ضده المتمثل في أخذ مبلغ ألف درهم من الشاكي كمقدم من قيمة الكلب الذي عرضه للبيع، وبعد استلامه للمبلغ لم يسلم الشاكي الكلب، وقد ألحق خطأ المشكو ضده بالشاكي أضرارا مادية ومعنوية؛ ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافٍ، دون أن يصل الأمر إلى سجن المشكو ضده.