ثمن علبة سجائر يتسبب بمقتل صاحب محل تجاري في مصر

تسبب ثمن علبة سجائر في إنهاء حياة شاب يملك محلًا تجاريًا في مدينة حلوان بعد خلاف نشب بينه وبين ”مسجل خطر“ بسبب رفضه دفع ثمن العلبة.

وبحسب إفادات سكان المنطقة وشقيق الضحية فإن المتهم تعدى على صاحب المحل بسلاح أبيض ”مقص“، وسدد للضحية عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

وقال شقيق الضحية في تصريحات له عقب الواقعة إن المتهم ذهب إلى محل شقيقه المجني عليه، وطلب منه علبة سجائر دون أن يدفع ثمنها وهو ما رفضه الضحية.

وذكر أنه تدخل على الفور، وحاول منع حدوث المشاجرة، وإرضاء المتهم حتى يأمن شره، لكيلا يتطور الوضع ويخرج عن السيطرة، إلا أن المتهم أصر على التعدي على شقيقه الضحية.

وأكد شقيق الضحية أن كل القرية تشهد لشقيقه الراحل بحسن الخلق، وأنه لم يقم في يوم ما بإيذاء أي شخص في المنطقة على الإطلاق.

وأضاف أن المتهم سيئ السمعة، وأنه من أرباب السوابق، ودائم التشاجر مع الآخرين بادعاء أنه يعاني من اضطرابات نفسي.

وطالب والدا المجني عليه بسرعة القصاص من القاتل، حتى يكون عبرة لغيره ممن يحاولون فرض السيطرة والبلطجة على الآخرين تحت تهديد السلاح.

وشددا على ضرورة معاقبة الجاني حتى لا تكون هناك أسر أخرى تترمّل نساؤها أو يُيتَّم أطفالها بسبب البلطجة من قبل المسجلين خطر.

وفي حادثة سابقة مشابهة، كانت نيابة حلوان، أمرت بحبس عامل على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بسبب مشادة كلامية بينهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لقيامه بقتل صاحب سوبر ماركت في منطقة حلوان، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه، وحرر محضر بالواقعة.

وبحسب الجهات الأمنية، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لإصابته بعدة طعنات.

وأفادت الجهات الأمنية بأن رجال المباحث انتقلوا على الفور إلى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.