جريمة صباح السالم.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فرح أكبر

أجلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، قضية قتل الشابة فرح أكبر، والمعروفة إعلاميا بـ ”جريمة صباح السالم“، إلى 7 يونيو لسداد رسم الدعوى المدنية وتقديم المرافعة.

ومثل المتهم أمام المحكمة وأنكر قتل فرح وخطفها ووضع جهاز تتبع بمركبتها، بقوله: ”لا.. غير صحيح“، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتخللت جلسة اليوم حضور وكيل ورثة المجني عليها، حيث قدم للمحكمة مستندات تحوي صورة شهادة وفاتها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم، خطف المجني عليها بغير رضاها وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة، وأنه وضع بمركبة المجني عليها جهاز إلكتروني يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

ووقعت الجريمة في شهر رمضان، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها، ورماها أمام المستشفى، ليتم ضبطه عقب ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة، التي هزت المجتمع الكويتي.

وتعود تفاصيل القضية إلى مرافعة شقيقة فرح المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضم المتهم، قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددا برفع قضية ثانية عليه، ليُفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرا لتهديده المتواصل.