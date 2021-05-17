الكويت.. حبس محام و4 مصريين لمدة 15 عاما بتهمة خطف المحامي سعود الهلفي

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، الستار على قضية خطف المحامي سعود الهلفي قبل أكثر من عامين، بتأييد سجن المدانين في القضية وهم: محامٍ و4 مصريين لمدة 15 عاما بتهمة خطف وضرب المحامي الهلفي.

التمييز تؤيد حبس محامي و4 مصريين 15 سنة في قضية خطف وضرب المحامي سعود الهلفي pic.twitter.com/pcQqIT0e2n — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 17, 2021

ويأتي الحكم النهائي بهذه القضية بعد أشهر من إصدار محكمة الاستئناف حكم السجن 15 عاما بحق هؤلاء المتهمين، بعد إلغاء الحبس المؤبد الأولي الذي صدر في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2019، حين تعرّض المحامي الكويتي سعود الهلفي للخطف والتعذيب عدة أيام على يد مصريين، قبل أن يتمكن رجال أمن من تحريره، أثناء مرورهم على نقطة أمنية.

وقال المحامي الهلفي الذي اختُطف من أمام مكتبه إن الخاطفين تعرّضوا له أثناء خروجه من مكتبه، بعد أن سألوه عن موقع شارع الخليج، ثم زعموا أنهم مباحث وقاموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة كبد.

وأضاف أن الخاطفين أخذوه إلى جاخور في كبد، وتبين أن هناك شخصا خامسا كان ينتظرهم، وبدأ التحقيق معه حول أسماء الموكلات النساء، مستفسرا عن امرأة محددة، قبل أن يباشر هو الآخر ضرب المحامي الهلفي.

وعند مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، استنجد المحامي بهم، وأعلمهم أنه مخطوف، ليتم تحريره فورا وضبط المتهمين.

وشغلت قضية اختطاف المحامي سعود الهلفي، الرأي العام الكويتي، كما أثارت غضب جمعية المحامين، التي أكدت شطب اسم المحامي المحرّض من الجمعية، في حال ثبوت التهم بحقه.