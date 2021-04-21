على مائدة الإفطار.. مصري يقتل زوجته بـ17 طعنة

أنهى مصري حياة زوجته أثناء الإفطار في تاسع أيام رمضان بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة شمال مصر، حيث سدد لها 17 طعنة في أنحاء جسدها، وذلك لشكه في خيانتها له.

ودخل الزوجان في مشادة كلامية خلال تناولهما وجبة الإفطار، حيث واجه الزوج زوجته بسماعها تتحدث مع شاب هاتفيًا، ليتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما قام على إثرها الزوج بقتلها بطعنات عدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً، يوم الأربعاء، بالعثور على ربة منزل مقتولة في منزلها بمنطقة الوراق في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بلغت نحو 17 طعنة.

وكشفت تحريات الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما على الإفطار لشكه في سلوكها، وسدد لها 17 طعنة حتى سقطت جثة هامدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها، عقب سماعها تتحدث في الهاتف مع شاب.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، والتصريح بدفن الجثة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.