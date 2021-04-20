مصري يعذب طفله صعقا بالكهرباء حتى الموت "لتهذيب سلوكه"

أقدم مصري على قتل طفله بعد التعدي عليه بشكل عنيف وصعقه بالكهرباء بدعوى تهذيب سلوكه في محافظة الإسماعيلية.

وكانت البداية مع تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بقرية ”أبو عطوة“ التابعة لمحافظة الإسماعيلية، إلى مستشفى جامعة قناة السويس جثة هامدة وبها العديد من الإصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل توفي على يد والده ”س. ك“ خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح، مدعيا تهذيب سلوكه.

وكشفت المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه أنه مصاب ببضع إصابات ويظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب المبرح بجميع أنحاء الجسد.

من جهتها تمكنت الشرطة من القبض على الأب بعدما ترك ابنه داخل المستشفى ولاذ بالفرار، واعترف باعتدائه بالضرب عليه بغرض تربيته إلا أنه توفي بين يديه.