مصر.. مدمن مخدرات يقتل زوجته أمام طفليها ويبلغ أسرة الضحية بجريمته

شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة بشعة، أقدم فيها زوج على قتل زوجته وتعليق جثتها أمام أطفالها لرفضها إعطاءه الأموال لشراء مخدر.

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة ”بولاق الدكرور“ من أفراد أسرة فتاة تدعى ”إنجي.ق“ 20 عامًا، يفيد بعثورهم على جثة ابنتهم مقتولة داخل شقتها، وتلقيهم اتصالًا هاتفيًا من زوجها يخبرهم بقيامه بقتلها.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المكان لتعثر على جثة المجني عليها ”إنجي. ق“ معلقة في ”ماسورة غاز“ واختفاء زوجها، لكن سرعان ما تمكنت الشرطة من القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى ”أدهم. م“ 27 سنة، مدمن مخدرات، وأقدم على شنق زوجته لرفضها إعطاءه أموالاً لشراء مادة الإستروكس المخدر، ثم قام بتعليقها بحبل في ماسورة غاز بالشقة.

وقالت إحدى قريبات الضحية في التحقيقات إن الزوج بعد ارتكابة الجريمة اتصل بأسرة القتيلة وأخبرهم بالمجيء لرؤية ابنتهم المقتولة.

وأضافت أن المتهم طلب من القتيلة إعطاءه 1000جنيه، كانت حصلت عليها من والدها للإنفاق على ابنتيها، لشراء المخدرات، ولكن المجني عليها رفضت، فقام بخنقها أمام طفلتيهما.