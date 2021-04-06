مصري ينحر طفلة بعد اغتصابها ويلقي جثتها في الشارع

أقدم عامل مصري على ذبح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد اغتصابها ورميها أمام أحد العقارات، في محافظة الدقهلية شمال شرق العاصمة القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد قيام أهالي قرية بندر بدكرنس في محافظة الدقهلية بالقبض على عامل أثناء محاولته التخلص من جثة طفلة أمام أحد العقارات قيد الإنشاء بعد اغتصابها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين قيام الأهالي بضرب وسحل المتهم وربطه بأحد الأعمدة وبمعاينة الجثة تبين أنها لطفلة تدعى ريماس تبلغ من العمر 8 سنوات مذبوحة بآلة حادة بشكل كلي.

وألقي القبض على المتهم، وعرض على النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.