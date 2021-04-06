تفاصيل جديدة حول مقتل فتاة فلسطينية على يد والدها في الخليل

أكدت عائلة أبو شمسية الحداد في مدينة الخليل الفلسطينية، أن حادثة قتل الفتاة رنا الحداد على يد والدها، حادث عرضي نتيجة القوة المفرطة، ودون أي إصرار مسبق أو تخطيط من قبل والدها.

وقالت العائلة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن ”الفتاة تعرضت قبل نحو ثماني سنوات لحادث سقوط من عل على رأسها؛ ما تسبب لها باضطرابات في قدراتها العقلية، وتصرفات غير متزنة ومستقرة، وإن خلافا نشب بينها وبين والدها يوم الحادثة على ضوء تصرفاتها، حاولت على أثره الهروب وترك بيت والدها، فقام بمنعها بالقوة من ترك البيت وضربها حتى الموت“.

وأفادت بأن ”والدها نقل جثتها إلى منطقة خالية ودفنها، مدعيا أنه نقلها إلى مكان آمن خوفا من هروبها وترك المنزل، وأن والد الفتاه أبلغ عائلته بما حصل، وتم إخبار الأجهزة الأمنية بمكان دفنها، مع الاعتراف الكامل بالجريمة“.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت في وقت سابق، عن ملابسات مقتل فتاة عشرينية بالخليل واستخراج جثتها بعد اعتراف والدها بقتلها قبل أيام في منطقة لوزا جنوبي الخليل.