انتحار الطفل البدون علي خالد ياسر يثير غضبا في الكويت

تلقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بانتحار طفل، يبلغ من العمر 11 عاما، وهو من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ يدعى علي خالد ياسر، وذلك في منطقة الصليبية.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”بلاغا ورد إلى مركز شرطة الصليبية عن انتحار الطفل ولدى وصول رجال الأمن إلى منزل ذويه، كان الطفل فارق الحياة في الوقت الذي حاولت فيه أسرته نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته“.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن ”أحد أشقاء الطفل طرق باب الغرفة عليه، فلم يُجب الطفل على طرقه؛ ما دفع ذويه إلى كسر باب الغرفة ليكتشفوا وجود الطفل معلقا في سقف الغرفة، بعد أن انتحر شنقا مستخدما أحد الأسلاك الكهربائية، فتمت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه كان فارق الحياة، وتم إبلاغ الشرطة“.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة والسبب وراء دافع الطفل للانتحار، فيما تم تحويل جثمانه إلى الطب الشرعي.

غضب واسع

وأثار الحادث غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك سياسيون ومشاهير التنديد عبر وسم ”انتحار طفل بدون“ على موقع تويتر وتم نشر صورة الطفل.

وكتب النائب عبدالكريم الكندري: ”جميع ألقاب الإنسانية تنهار بالدولة بـ #انتحار_طفل_بدون ، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء بأنهم أصحاب سوابق فما هي حجتهم الآن؟ على لجان المجلس إنجاز قوانين حل قضية البدون لرفع الظلم عن من باتوا يفضلون الموت على مشقة الحياة. يكفي تلاعبا سياسيا بأرواح الناس“.

جميع ألقاب الإنسانية تنهار بالدولة بـ #انتحار_طفل_بدون ، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء بأنهم أصحاب سوابق فما هي حجتهم الآن؟ على لجان المجلس إنجاز قوانين حل قضية البدون لرفع الظلم عن من باتوا يفضلون الموت على مشقة الحياة.

يكفي تلاعبا سياسيا بأرواح الناس. — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) February 23, 2021

كما غرد الناشط ”ساري“ بالقول: ”رفضك لتجنيس البدون المستحقين وربطك استقرارهم بـ العبث في النسيج الاجتماعي والكثير من إساءاتك أنت وباقي العنصريين ضد #البدون دليل ثابت بمشاركتك في #انتحار_شاب_بدون قبل أشهر و #انتحار_طفل_بدون اليوم وما نعلم منو التالي! لا بارك الله في كل من عرقل هالقضية الإنسانية لأي سبب كان“.

رفضك لتجنيس البدون المستحقين وربطك استقرارهم بـ العبث في النسيج الاجتماعي والكثير من اساءاتك انت وباقي العنصريين ضد #البدون

دليل ثابت بمشاركتك في #انتحار_شاب_بدون قبل شهور و #انتحار_طفل_بدون اليوم

وما نعلم منو التالي!

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لا بارك الله في كل من عرقل هالقضية الإنسانية لأي سبب كان — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) February 23, 2021

وكتب الأكاديمي فهد راشد المطيري: ”ثلاث كلمات فقط كفيلة بوصف الحضيض الذي وصلنا إليه“.

ثلاث كلمات فقط كفيلة بوصف الحضيض الذي وصلنا إليه. #انتحار_طفل_بدون — فهد راشد المطيري (@FahadRashedBlog) February 23, 2021

وعلق المحامي أحمد ذعار المطيري: ”وعدوهم دون استثناء بالحلول العادلة والحياة الكريمة ولم يوفروا لهم إلا العيش وسط الألم والقلق والخوف والقهر.. اللهم إنك تعلم عجزي وقلة حيلتي اللهم إني أبرأ إليك من ظلم الظالمين“.

وعدوهم دون استثناء بالحلول العادلة والحياة الكريمة ولم يوفروا لهم إلا العيش وسط الألم والقلق والخوف والقهر..

اللهم إنك تعلم عجزي وقلة حيلتي اللهم إني أبرأ إليك من ظلم الظالمين..

#انتحار_طفل_بدون — أحمد ذعار المطيري (@A_TH_almutairi) February 23, 2021



وأثارت حوادث انتحار أفراد من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في الآونة الأخيرة في الكويت جدلا واسعا، وزاد من تعقيد قضيتهم، التي تعدّ واحدة من أبرز القضايا الشائكة في البلد الخليجي.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.