دبي تسلم أحد أكثر المتهمين خطورة إلى المملكة المتحدة

سلمت دبي أحد أكثر الرجال المطلوبين لبريطانيا، وذلك بعد 3 سنوات من مغادرته المملكة المتحدة إليها.

ووفق صحيفة ”ذا ناشونال“ المحلية والناطقة بالإنجليزية، اعتقل ليون كولين في دبي يناير/كانون الثاني، من العام الماضي، وأعيد إلى المملكة المتحدة يوم الجمعة.

وتم اعتقال كولين في عملية مشتركة نفذتها الإمارات وبريطانيا إلى جانب الإنتربول الدولي، حيث تم تسليم المتهم (33 عامًا)، وهو من ”وارينغتون“ في إنجلترا، إلى بريطانيا.

ووجهت إليه تهمة قيادة مجموعة إجرامية، مسؤولة عن توريد الأسلحة النارية والمخدرات في بلاده.

وقال مساعد رئيس الشرطة في تشيتشر البريطانية، مات بيرتون: إنّ ”ليون كولين ظن أنه قد يتجنب القبض عليه بهربه إلى دبي، ومع ذلك بالتعاون مع دولة الإمارات، تم تحديد مكان إقامة كولين والقبض عليه لتسليمه إلى المملكة المتحدة“.

ومثُل المتهم البريطاني أمام محكمة الصلح في ليفربول يوم السبت، بتهمة توريد أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات من الدرجة الأولى.