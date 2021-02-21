الصدفة تقود دورية أمنية لكشف قضية اختطاف وسرقة في دبي

قادت الصدفة، دورية أمنية بمنطقة الكرامة في دبي، للكشف عن جريمة خطف وسرقة، وقعت بحق مقيم من جنسية آسيوية، حيث نجحت قوات الأمن بضبط متورطيْن في الحادثة وأحالتهما للجهات المختصة.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، أن دورية أمنية كانت تجوب ضمن منطقة اختصاصها، عندما شاهد أفراد الدورية 3 أشخاص يترجلون من مركبة بصورة مريبة، فاشتبهوا بهم، وتم توقيفهم، ولدى استجواب أحدهم وهو المجني عليه، تبين لهم أنه تعرض لجريمة خطف وسرقة من قِبل مرافقيْه.

وعقب التحري والتحقيق تبين أن المتهمين هما شابان آسيويان متعطلان عن العمل، اقتحما مقر سكن المجني عليه، في منطقة الكرامة بعد انتصاف ليل يوم الواقعة، وخطفاه إلى منطقة ثانية بعد الادعاء له بأنهما من رجال التحريات، والطلب منه مرافقتهما إلى مركز الشرطة.

وقام المتهمان بإغلاق عينيه بكمامة طبية، وقيَّدا يديه بشريط بلاستيكي، قبل أن يعتديا عليه بالضرب، ويقوما بنقله إلى المركبة التي كانت بحوزتهما ومن ثم إلى شقة في منطقة ديرة.

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة التي نظرتها المحكمة الجزائية في دبي، اليوم الأحد، أن المتهميْن سرقا من المجني عليه بعد خطفه وحجزه عدة ساعات في الشقة، مبلغًا من المال قيمته 3200 درهم، وأجبراه على فتح هاتفه الجوال للاطلاع على رصيده في البنك ومحاولة سرقته.

وعندما ثبت لهما أنه لا يملك رصيدًا في حسابه قرّرا إعادته إلى مقر سكنه.

وبحسب الصحيفة، فإنه في تلك الأثناء مرت دورية للشرطة من المكان واشتبهت بسلوكهما، فحاول المتهمان الهرب، إلا أنهما فشلا، وألقي القبض عليهما.

وبعد الاستماع إلى رواية المجني عليه حول الواقعة، ومشاهدة صورة له وهو مكبل ومكمم على هاتف أحد المتهمين تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.