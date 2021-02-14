بعد مقتل شخصين طعنا.. شرطة نيويورك تنتشر في شبكة قطارات الأنفاق

نشرت شرطة مدينة نيويورك مئات من أفرادها في شبكة قطارات الأنفاق يوم السبت بعد سلسلة من حوادث الطعن التي استهدفت المشردين وأسفرت عن مقتل شخصين.

وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا إن الاعتداء الأول وقع صباح يوم الجمعة عندما هاجم ملثم رجلا عمره 67 عاما في محطة بمانهاتن العليا. ونقل الرجل إلى المستشفى للعلاج.

ومساء يوم الجمعة قالت الشرطة إنها عثرت على جثة شخص مات طعنا في أحد القطارات. وبعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاما غائبة عن الوعي ومصابة بجروح في قطار آخر. وأعلن الأطباء وفاتها في المستشفى.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت تعرض رجل عمره 43 عاما للطعن في محطة للقطارات. وقالت الشرطة إنه في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة له.

وقال ضباط التحريات إن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها دون أي استفزاز، وإنهم يتحرون ما إذا كان وراءها شخص واحد.

وذكر مفوض الشرطة أن إدارة شرطة نيويورك نشرت على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق ردا على الاعتداءات.