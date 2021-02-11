مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها وأقاربها على شوارع جديدة بالقليوبية

فتحت الجهات المعنية في مصر، تحقيقا مع مسؤولة؛ في أعقاب إطلاقها اسم زوجها وأشقائها الثلاثة وحماتها وأقاربها على الشوارع الجديدة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شمال البلاد، بعد أن تم تكليفها من قبل المحافظة بتسمية شوارع المدينة الجديدة.

وكانت البداية مع انتشار معلومات عن الواقعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعمل جروبات لفضح الأمر على صفحات السوشيال ميديا، حتى وصل الأمر للجهات المعنية.

وعلى إثر هذه الضجة، أعلن هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب المسؤولة على مجلس مدينة كفر شكر للتحقيق فيها.

وأكد رفعت في تصريحات صحفية، أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية، والذي بدوره أحالها للشؤون القانونية للفصل بها، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع؛ منعا للواسطة والمحسوبية.