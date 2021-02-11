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مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها...
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مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها وأقاربها على شوارع جديدة بالقليوبية

فتحت الجهات المعنية في مصر، تحقيقا مع مسؤولة؛ في أعقاب إطلاقها اسم  زوجها وأشقائها الثلاثة وحماتها وأقاربها على الشوارع الجديدة بمدينة كفر شكر بمحافظة

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المصدر: محمد عبدالله- إرم نيوز

فتحت الجهات المعنية في مصر، تحقيقا مع مسؤولة؛ في أعقاب إطلاقها اسم  زوجها وأشقائها الثلاثة وحماتها وأقاربها على الشوارع الجديدة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شمال البلاد، بعد أن تم تكليفها من قبل المحافظة بتسمية شوارع المدينة الجديدة.

وكانت البداية مع انتشار معلومات عن الواقعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعمل جروبات لفضح الأمر على صفحات السوشيال ميديا، حتى وصل الأمر للجهات المعنية.

وعلى إثر هذه الضجة، أعلن هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب المسؤولة على مجلس مدينة كفر شكر للتحقيق فيها.

وأكد رفعت في تصريحات صحفية، أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية، والذي بدوره أحالها للشؤون القانونية للفصل بها، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع؛ منعا للواسطة والمحسوبية.

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مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها...
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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على فتاة تحرشت بطفلة (فيديو)

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه وإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها.

وأكد الضابط الأمني أن ما قامت به الفتاة يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأضاف الكريديس أنه جرى توقيف الفتاة، واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها، بحسب ما نشرته ”جريدة الرياض“.

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