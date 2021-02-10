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شاهدتها وهي تغرق.. القبض على أم عرا...
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شاهدتها وهي تغرق.. القبض على أم عراقية رمت طفلتها في النهر

ألقت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أم أغرقت طفلتها البالغة من العمر عامين فقط، في آب/أغسطس من العام الماضي، في أحد الأنهار بمحافظة ميسان جنوبي

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المصدر: بغداد- إرم نيوز 

ألقت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أم أغرقت طفلتها البالغة من العمر عامين فقط، في آب/أغسطس من العام الماضي، في أحد الأنهار بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان للشرطة، إلى تاريخ 17-8-2020، حيث ورد بلاغ يفيد برمي الطفلة (م.ح.ك) من قضاء الكحلاء، وإغراقها في أحد أنهار محافظة ميسان.

وأوضح البيان، أن فريق التحقيق المكلف بكشف تفاصيل الجريمة، تمكن من إلقاء القبض على الأم التي القت بطفلتها بالنهر.

وأشار البيان، إلى أن أم الطفلة اعترفت بقيامها برمي طفلتها بنهر قريب من منزلها، وشاهدتها وهي تفارق الحياة غرقًا.

 

 

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شاهدتها وهي تغرق.. القبض على أم عرا...
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"أبل" تتلقى ضربة كبيرة تؤثر على إنتاج "iPhone 12"

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

تواجه شركة ”أبل“ الأمريكية ضربة كبيرة تؤثر على إنتاج جهاز ”iPhone 12″، إذ تسببت قيود العرض والطلب المتزايدة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا في نقص عالمي في الرقائق.

وقالت ”أبل“، إن مبيعات بعض أجهزة آيفون المتطورة الجديدة تعطلت بسبب نقص المكونات.

وبالرغم من ذلك، تفاوضت ”أبل“ مع العديد من مورديها، إذ تأثرت الشركة بنقص كل من الدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة ومكونات ”LiDAR“، مع مخاوف من أن يزداد الوضع سوءا.

وتضررت صناعة السيارات بشدة بشكل خاص، إذ أدى نقص أشباه الموصلات إلى خسارة تقدر بنحو 61 مليار دولار، وعبّر الخبراء عن أن التأثير على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية سيكون أكبر.

وقال مسؤول في شركة ”مايكروسوفت“ في وقت سابق، إن نقص الرقائق سيستمر طوال النصف الأول من عام 2021، كما حذرت ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة ”إي إم دي“ لأشباه الموصلات من استمرار النقص خلال عام 2021 بأكمله.

وعلى غرار ”أبل“، يعتقد المحللون أن صناعة الهواتف الذكية ستتأثر أيضا بأكملها، بعد التقارير التي أشارت إلى أن صناعة السيارات قد خسرت نحو 61 مليار دولار، إذ اضطرت شركة جنرال موتورز هذا الشهر إلى إيقاف ثلاثة مصانع في أمريكا الشمالية، وتستعد شركة فورد موتور لخفض 20٪ في الإنتاج على المدى القريب.

ولم يكشف المحللون عن أي حل سريع لهذه المشكلة، إذ تعمل صناعة أشباه الموصلات بأقصى طاقتها في الوقت الحالي، لذا فإن الطريقة الوحيدة لزيادة الإنتاج والتغلب على هذه المشكلة هي بناء المزيد من مصانع الإنتاج.

وكشفت تقارير تقنية سابقة، أن شركة ”أبل“ الأمريكية ستضطر لإيقاف خط إنتاج هاتفها ”iPhone 12 mini“ بسبب ضعف الإقبال والطلب من قبل المستهلكين.

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