شاهدتها وهي تغرق.. القبض على أم عراقية رمت طفلتها في النهر

ألقت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أم أغرقت طفلتها البالغة من العمر عامين فقط، في آب/أغسطس من العام الماضي، في أحد الأنهار بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان للشرطة، إلى تاريخ 17-8-2020، حيث ورد بلاغ يفيد برمي الطفلة (م.ح.ك) من قضاء الكحلاء، وإغراقها في أحد أنهار محافظة ميسان.

وأوضح البيان، أن فريق التحقيق المكلف بكشف تفاصيل الجريمة، تمكن من إلقاء القبض على الأم التي القت بطفلتها بالنهر.

وأشار البيان، إلى أن أم الطفلة اعترفت بقيامها برمي طفلتها بنهر قريب من منزلها، وشاهدتها وهي تفارق الحياة غرقًا.