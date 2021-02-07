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الكويت.. السجن 3 أعوام لـ "صدام حسي...
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الكويت.. السجن 3 أعوام لـ "صدام حسين" البنغالي بتهمة الرشوة

قضت محكمة الجنايات في الكويت، الأحد، بسجن وافد بنغالي يُدعى "صدام حسين" ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات في الكويت، الأحد، بسجن وافد بنغالي يُدعى ”صدام حسين“ ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

وبرأت المحكمة موظفة تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقا بمشاركة البنغالي في الجريمة والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافا للإجراءات القانونية أثناء أزمة ”كورونا“، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أحال قطاع الأمن الجنائي، الوافد البنغالي والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، أي نحو (98 ألف دولار)، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.

وتم اتهام الموظفة والوافد الذي يعمل بمرور الأحمدي كذلك بإنجاز معاملات لتجديد دفاتر سيارات وافدين دون تسجيل موعد مسبق، وهو ما اشترطته الإدارة العامة للمرور، مقابل حصولهم على مبالغ مالية من هؤلاء الوافدين كرشوة لإنجاز هذه المعاملات.

وبحسب تقارير سابقة، فقد اعترف البنغالي بعد الإيقاع به متلبسا ”بأنه يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات“.

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الكويت.. السجن 3 أعوام لـ "صدام حسي...
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اتهام قيادي بالديوان الأميري الكويتي بالاستيلاء على مليارات الدولارات

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المصدر: إرم نيوز

أحيل في الكويت قيادي بالديوان الأميري وأحد المشرفين، وعدد من الأشخاص الآخرين، إلى النيابة العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأعلنت ”الهيئة العامة لمكافحة الفساد“ في الكويت ”نزاهة“، إحالة قيادي وإشرافي في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وقدم حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف وإبراز تفاصيل قضايا الفساد في الكويت، معلومات جديدة حول القضية.

وقال: ”قيادي شهير هو من أبلغ سمو الأمير الراحل عن فساد القيادي المحال للنيابة في عام 2019، وأمر المغفور له وقتها بإيقافه عن العمل واحالته للتحقيق فورا“.

وأضاف: ”انتهت لجنة التحقيق يوم الخميس وقامت برفع تقرير للنيابة العامة التي ستقوم بدورها بتجميد أرصدته والتحقيق معه“.

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وأوضح صاحب الحساب أن ”قيادي الديوان الأميري المحال للنيابة بتهمة الاستيلاء متهم بالاستيلاء على أكثر من مليار دولار أمريكي خلال 9 سنوات، وقام بشراء عقارات تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار كويتي (نحو 132 مليون دولار أمريكي) منها 9 منازل في عبدالله السالم و5 مبان سكنية في حولي والسالمية“.

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وأضاف ”شاهين“ أن ”القيادي المحال للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء موقوف عن العمل منذ 2019 وتم تشكيل بضع لجان تحقيق للتحقيق في أرصدته البنكية وأملاكه هو وعدة موظفين معه“.

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وكشف حساب ”شاهين“ أن ”القيادي المتهم هو الشخص ذاته الذي أشرف على تنفيذ مركز جابر الثقافي ودار الأوبرا“.

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