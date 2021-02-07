الكويت.. السجن 3 أعوام لـ "صدام حسين" البنغالي بتهمة الرشوة

قضت محكمة الجنايات في الكويت، الأحد، بسجن وافد بنغالي يُدعى ”صدام حسين“ ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته للنيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

المحامي فضيل البصمان :

محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي تقضي ببراءة موكلتي من الحصول على رشاوى لانجاز معاملات تجديد دفاتر السيارات وحبس المتهم الثاني صدام حسين البنغالي 3 سنوات pic.twitter.com/lfOlF2uhp8 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 7, 2021

وبرأت المحكمة موظفة تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقا بمشاركة البنغالي في الجريمة والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافا للإجراءات القانونية أثناء أزمة ”كورونا“، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“.

حبس صدام حسين البنغالي ٣ سنوات في قضية رشوة تجديد دفاتر السيارات خلال كورونا — اخبار المحاكم (@CourtNewsKw) February 7, 2021

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أحال قطاع الأمن الجنائي، الوافد البنغالي والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، أي نحو (98 ألف دولار)، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.

وتم اتهام الموظفة والوافد الذي يعمل بمرور الأحمدي كذلك بإنجاز معاملات لتجديد دفاتر سيارات وافدين دون تسجيل موعد مسبق، وهو ما اشترطته الإدارة العامة للمرور، مقابل حصولهم على مبالغ مالية من هؤلاء الوافدين كرشوة لإنجاز هذه المعاملات.

وبحسب تقارير سابقة، فقد اعترف البنغالي بعد الإيقاع به متلبسا ”بأنه يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات“.