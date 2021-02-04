اليمن.. أكاديمي يذبح طفلا بطريقة وحشية في ذمار

أقدم أكاديمي في جامعة ذمار، باليمن، على قتل طفل عمره 4 أعوام، بطريقة وحشية، في جريمة هزت المجتمع اليمني.

وقالت مصادر حقوقية لـ“إرم نيوز“، إن ”الطفل ذُبح في منطقة تهيجر بمديرية عتمة، على يد أكاديمي يعمل معيدا في تخصص الهندسة، بجامعة ذمار، وذلك إثر خلاف مع أسرة الطفل“.

وأضافت المصادر أن الجاني حاول الفرار من المنطقة لكن تم القبض عليه.

وعبر مواطنون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الجريمة، مطالبين بالقصاص من الجانب.

وكتب أحد الناشطين: ”وجدت منشورا يقول إن أحد الأكاديميين في محافظة ذمار، ذبح طفلا.. شفت الصور حتى ارتعب جسمي ولفني الدوار والصداع وكرهت الحياة، منظر مؤلم يدمي القلب“.

وطالب آخر، بالقصاص من الجاني، وذلك في تعليقه على أحد المنشورات التي تتحدث عن الواقعة.

وتداول ناشطون آخرون، تصريحات منسوبة لمسؤول أمني في إدارة أمن مديرية عتمة، أكد فيها إلقاء القبض على الجاني.

وقال المسؤول الأمني -بحسب ما نقل الناشطون- إنه ”تم الاطلاع على الجثة ومعاينة المكان، وباشرنا التحريات واتخاذ الإجراءت اللازمة، وتم نقل جثة الطفل المجني عليه إلى الثلاجة المركزية بالمحافظة، وإحالة القضية الى النيابة العامة لاستكمال البت فيها حسب القانون“.

يذكر أنه جريمة مشابهة وقعت بذمار في أغسطس الماضي، عندما أقدم شاب على قتل مسن ذبحاً في حديقة هران العامة في ظروف غامضة.