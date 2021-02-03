الجمارك اللبنانية: ضبط 5 ملايين حبة كبتاغون بمرفأ بيروت في طريقها إلى السعودية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

ضبط عناصر من الجمارك اللبنانية اليوم الأربعاء 5 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون في مرفأ بيروت كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم السعودية.

View this post on Instagram A post shared by إرم نيوز (@eremnews)

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهارا في لبنان، وقد نجحت الأجهزة الأمنية مرارا في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصا.

وقال مسؤول في الجمارك، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه ”بناء على معلومات مسبقة، رصدت شعبة المخدرات في الجمارك الشحنة، وحين وصلت إلى المرفأ قام عناصر الجمارك بتفتيش المستوعب ليتبين وجود خمسة ملايين حبة كبتاغون في آلة لتصنيع البلاط“.

وأشار إلى أنه ”تم توقيف ثلاثة لبنانيين في القضية يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات“، لافتا إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية.

وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.

وتنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى دول الخليج.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه ”أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة“، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وعلى رغم أن صناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، الا أنها باتت أكثر رواجا، استخداما وتصديرا، مع توسع دائرة النزاعات وعلى رأسها النزاع السوري العام 2011.

وأعلنت الشرطة الإيطالية في تموز/يوليو الماضي إطلاق تحقيق بعد مصادرتها كمية قياسية من الأمفيتامين بلغت 84 مليون حبة كبتاغون مصدرها سوريا.