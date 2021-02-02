الكويت.. إخلاء سبيل متهم في قضية "أحداث داعش" بكفالة مالية

أخلت محكمة في الكويت سبيل المتهم الثاني في قضية ”أحداث داعش“ بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار) بعد أكثر من شهر على ضبطه مع اثنين آخرين، اتُهموا بالتواصل مع تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة في ليلة رأس السنة.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول في القضية، وهو ابن نائب سابق، وأجلت النظر في القضية للاطلاع، نقلا عن حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

المحكمة تخلي سبيل متهم الثاني بكفالة 1000 دينار وترفض اخلاء سبيل المتهم الأول في شبكة الأحداث الدواعش وتؤجل القضية للاطلاع pic.twitter.com/E9N1yACrI2 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 2, 2021

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، داهم رجال أمن الدولة الأحداث المتهمين، في منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وبحسب تقارير سابقة، فإن ”الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك“.

وأضافت التقارير نقلا عن مصادر أن ”أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث المتهمين استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.

وفي البداية تم ضبط 6 أحداث، تم إخلاء 3 منهم بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة البقية في الحجز للتحقيق، بينما أخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق بكفالة 2000 دينار.

وأصدرت وزارة الداخلية آنذاك بيانا أشارت فيه إلى القضية، مؤكدة ”ضبط الأجهزة الأمنية لحدثين وثالث بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف“.